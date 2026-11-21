Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güzelyurt’ta değişim ve yeni bir dönem için yürüdü. Yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüşte “Güzelyurt değişime hazır, memleket yeni bir döneme hazır” mesajı verildi. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, bazı belediye başkanları, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve partililer yer aldı. Yürüyüşte Güzelyurt’u CTP belediyeleri arasına katma kararlılığı da vurgulandı.

Güzelyurt Terminali’nden başlayan yürüyüşte kalabalık, değişim ve yeni bir dönem için tek yürek oldu. Coşkulu anlara sahne olan yürüyüş, bölge halkından da destek gördü. Yürüyüş boyunca yurttaşlarla selamlaşan CTP heyeti, esnafı da ziyaret ederek vatandaşlarla tek tek kucaklaştı, sohbet etti ve bölge halkının taleplerini dinledi.

Sloganlar eşliğinde Güzelyurt sokaklarında yürüyen kalabalık “Birlik, mücadele dayanışma”, “Sıla Başbakan”, “Rwşat Başkan” “Güzelyurt hazır, CTP hazır” diye ses yükseltti.

İncirli: 6 Aralık'tan sonra insanlarımız rahat bir nefes alacak

Yürüyüşün ardından yurttaşlara seslenen CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Bizim gücümüz sahte diplomalardan, yolsuzluklardan, adaletsizliklerden, usulsüzlüklerden gelmiyor. Bizim gücümüz insan sevgisinden, insan yüreğinden geliyor. Bizim gücümüz dostluktan, dayanışmadan geliyor” dedi. Yeni dönemde dürüst ve eşitlikçi bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayan İncirli, “Herkese eşit hizmet edeceğiz ve 6 Aralık'tan sonra bu ülkede insanlarımız rahat bir nefes alacak” ifadelerini kullandı. CTP’nin yönettiği belediyelerin hizmetlerine de değinen İncirli, “CTP'nin belediyelerdeki başarısı tartışılmazdır. Güzelyurt, Reşat Kansoy’un başkanlığında belediyecilik hizmetlerinde çağ atlayacak” dedi.

Kansoy: Yeni dönemin adımları, Güzelyurt’un daha adil, daha eşit, daha çağdaş yeni bir dönemi için atıldı

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy da “Bu yeni yolda yeni dönem için birlikte adım attık. Bu adımlar Güzelyurt’un daha adil, daha eşit, daha çağdaş yeni bir dönemi için atıldı” dedi.