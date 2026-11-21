Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp ile ekibi ve CTP Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyesi adayları düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Hidden Garden’da yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğe, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bazı belediye başkanları, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve çok sayıda partili katıldı. Yurttaşların da yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, Sıla Usar İncirli vatandaşlarla tek tek kucaklaştı. Etkinlikte konuşan Sıla Usar İncirli, “Yeni dönemde 2008 öncesi sigortalanan insanların 2012'de kaybettikleri haklarını kendilerine geri vereceğiz” dedi. Damla Soyalp ise Gönyeli Alayköy’ü herkes için hizmet anlayışı ile ileri taşıyacak projelerini paylaştı.

İncirli: Çalışanların haklarını koruyacağız

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli burada yaptığı konuşmada, yeni dönemde çalışma yaşamında çalışanların haklarını koruyacaklarını vurgulayarak, 2008 öncesi sigortalanan yurttaşların 2012 yılında kaybettikleri haklarını geri vereceklerini açıkladı. Sosyal güvenlik reformunun CTP döneminde hayata geçirildiğini hatırlatan İncirli, “Her zaman söylediğimiz gibi sosyal güvenlik reformunu bu ülkeye kazandıran Cumhuriyetçi Türk Partisidir. Sosyal güvenlik reformu sayesinde bugün insanlar emekli olabilmektedirler. Biz 1 Ocak 2008'de sosyal güvenlik reformunu gerçekleştirdik. O tarihten önceki insanların haklarını kendilerine teslim ederek o haklara dokunmadan bu değişikliği yapmıştık” dedi. İncirli, “Ama 2012'de geldiklerinde insanların bu haklarını ellerinden aldılar. Bizler bu yeni dönemde 2008 öncesi sigortalanan insanların 2012'de kaybettikleri haklarını da kendilerine geri vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Mali kuralı getireceğiz ve harcama artışı gelir artışını geçemeyecek”

İncirli, CTP'nin ekonomi programına dair de konuşarak programın kamu harcamalarında disiplin, mali kurallar, fiyat zincirinde denetim ve hesap verebilir bir bütçe yönetimini esas aldığını söyledi. Kamu kaynaklarının yaşamsal olduğunu ve borç ile faiz yükünün, eğitimden sağlığa, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar hayatımızdan çaldığına değinen Sıla Usar İncirli, “Hayat pahalılığıyla mücadele için tarladan rafa uzanan fiyat zincirini denetim altına alacağız, şeffaflıkla ilan edeceğiz. Devletin harcadığı her 100 liranın 15-20 lirası borç. Faize ve borca giden her lira okuldan, hastaneden, yoldan eksiliyor. Biz mali kuralı getireceğiz ve harcama artışı gelir artışını geçemeyecek” ifadelerini kullandı.

“En çok ihtiyacı olanların yanında duracağız”

Yeni dönemde dürüst, adil ve liyakate dayalı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirten İncirli, “Dürüst bir yönetim kuracağız. Hizmet verirken insanları ayırmayacak, doğdukları yere göre, kökenlerine göre, inançlarına göre ayırmayacak, herkesi kucaklayacağız. En çok ihtiyacı olanların yanında duracağız” dedi. Sağlık, eğitim ve bakım hizmetlerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştireceklerini, hayat pahalılığıyla mücadele edeceklerini ve kamu hizmetlerini hızlandıracaklarını vurgulayan İncirli, “Kamu hizmetlerini dijitalleştireceğiz ve bürokrasiyi sadeleştirip, hızlandıracağız” dedi. Konuşmasının sonunda özellikle gençlere seslenen İncirli, gençlerin eğitim, konut ve istihdam ihtiyaçlarına da öncelik vereceklerini vurguladı. İncirli, “Biz gençlerimizin bu ülkede gelecek kuracağı, giden çocuklarımızın da güvenle geri döneceği bir memleket hasretini sona erdireceğiz” diye konuştu.

Soyalp: Gönyeli Alayköy’de yeniden yatırımların konuşulacağı şahlanma dönemine geçişinin kapısını aralıyoruz

CTP Gönyeli Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp, konuşmasında Gönyeli Alayköy’ün yeniden yatırım ve hizmetlerle buluşacağı bir dönemi başlatacaklarını vurgulayarak, “4 yıllık bir duraklama devri yaşadı ama bugün Gönyeli Alayköy’de yeniden yatırımların konuşulacağı şahlanma dönemine geçişinin kapısını aralıyoruz. 6 Aralık’ta bu değişimin hikayesini birlikte yazacağız” dedi. Belediyecilik anlayışlarının yalnızca altyapı ve temel hizmetlerle sınırlı olmadığını belirten Soyalp, “Biz belediyeyi yalnızca yolları, binaları ve altyapıyı kontrol eden, yöneten bir kurum olarak görmüyoruz. Biz insanların hayatını kolaylaştıran bir belediye yaratmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin bütçesinin son dört yılda yaklaşık üç katına çıktığını ancak hizmet ve yatırımların aynı oranda artmadığına dikkat çelen Damla Soyalp, “Daha büyük bir bütçe daha fazla hizmet demektir. Belediyemizin kaynakları doğru planlama ve önceliklerle Gönyeli Alayköy’ün daha yaşanabilir bir kent olduğu aslına dönüşmeli” diye konuştu.

“Yalçın Parkı yeniden canlandıracağız”

Hayata geçirecekleri projeleri de açıklayan Soyalp, “Bizler dar gelirli aileler için belediye kreşleri açacağız. Çocuklarımız okul eğitimine daha eşit koşullarda başlayacak. Annelerimiz yüksek bakım maliyetleri nedeniyle işlerinden ayrılmak zorunda kalmayacak” dedi. Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetlerini geliştireceklerini, yaşam ve bakım destek merkezleri kuracaklarını belirten Soyalp, merkezi hükümetle iş birliği içerisinde yaşlıların sosyal faaliyetlere ve sağlık hizmetlerine ulaşabileceği yaşam alanları oluşturacaklarını söyledi. Sivil toplum örgütleri ile kent sakinlerinin bir araya gelebileceği yeni bir kent merkezi kazandıracaklarını ifade eden Soyalp, “Gönyeli’nin kalbi Yalçın Parkı’nı da unutmadık. Yalçın Parkı’nı yeniden canlandıracak, anılarımızın yaşadığı bu alanı yeni anılar biriktireceğimiz bir buluşma noktasına dönüştüreceğiz” diye konuştu. Soyalp, “Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz ve birlikte yöneteceğiz. Daha iyi bir Gönyeli Alayköy için, daha iyi bir ülke için hep birlikte başaracağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Harmancı: Bu şehir için biz ortaklaşmayı biliyoruz

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da “Belediye meclis üyelerimle beraber yer yere gidiyoruz. Çok iyi işler çıkartıyoruz. Bu şehir için biz ortaklaşmayı biliyoruz. 6 Aralık bu ülke için büyük bir tarih. Hem yerelde hem de genelde 6 Aralık'ta hep birlikte önce geleceğimizi çalanları yollatacağız. Bizler günü kurtarmak için değil geleceği planlamak için çalışıyoruz. Güçlü bir ekibimiz, yeni projelerimiz ve bu kente dair büyük bir heyecanımız var” diye konuştu.