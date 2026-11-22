5. Çocuk Hakları Festivali, Kızılbaş Parkı’nda gerçekleştirildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Hak Ediyorum, Hak İstiyorum” sloganıyla düzenlenen festival, çocukları ve aileleri birbirinden renkli etkinliklerde buluşturdu.

Çocuk haklarına yönelik farkındalığın artırılması ve çocukların sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle bir araya getirilmesi amacıyla düzenlenen festivalde, gün boyunca çeşitli gösteriler, atölyeler ve eğlenceli aktiviteler yer aldı.

Festivale katılan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da etkinlik alanındaki stantları ziyaret ederek çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

SOS Dans Grubu, Dancebase Art Studio, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu, ChorAll Vocal Studio, Nev Çocuk Fitness ve KKTC Cimnastik Federasyonu gösterileriyle programa renk kattı.

Festival kapsamında HASDER tarafından uçurtma ve markutti etkinlikleri, Candela Robotic ekibi tarafından robotik kodlama ve yapay zekâ eğitimleri, Okul Öncesi Eğitim Derneği tarafından ise hak ve sorumluluklar atölyesi düzenlendi.

Radyo Juke ekibinin performansıyla hareketlenen festivalde çocuklar, survivor parkuru, mini futbol alanı, sürpriz oyunlar ve geleneksel çocuk oyunlarıyla keyifli vakit geçirdi.