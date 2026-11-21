Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, siyasetin makam ve parti çıkarları üzerinden şekillendirilmesine tepki göstererek, “Bu toplum günü kurtarma siyasetinden bıktı. Memleketin geleceğini birlikte planlayacağız” dedi.

Ekinci, 6 Aralık seçimlerinde son sözü halkın söyleyeceğini belirterek, “TDP Meclis’e güçlü dönecek. Ya denetim ya yönetim! Her koşulda halkın hakkını savunacağız” ifadelerini kullandı.

Seçim araştırmalarının yalnızca belirli sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını eleştiren Ekinci, araştırmaların propaganda malzemesine dönüştürüldüğünü belirtti.

Ekinci, “Tamamı kamuoyuyla paylaşılmayan, yalnızca işlerine gelen sonuçların cımbızla seçilerek propaganda malzemesine dönüştürüldüğü araştırmalara itibar etmeyin. Kimse sandık kurulmadan sonucu ilan etmeye kalkmasın. Bu ülkenin geleceğine karar verecek olan yurttaşlarımızdır” dedi.

“Ya denetim ya yönetim”

TDP’nin seçim sonrasında üstleneceği sorumluluğa değinen Ekinci, Meclis’te hangi konumda olurlarsa olsunlar halkın çıkarlarını savunacaklarını söyledi.

Ekinci, “Denetimde olursak kamu kaynaklarının nasıl harcandığının ve verilen sözlerin neden tutulmadığının hesabını soracağız. Yönetimde olursak verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için sorumluluk üstleneceğiz” ifadelerini kullandı.

“TDP bu ülkenin sigortasıdır”

Ekinci, TDP’nin siyasi anlayışında memleket çıkarlarının parti çıkarlarından önce geldiğini belirterek, “Kim iktidar olursa olsun, TDP haksızlığın karşısında, yurttaşın yanında olacak. Çünkü TDP, bu ülkenin sigortasıdır” dedi.