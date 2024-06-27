Fourvision Development’ten İskele Belediyesi’ne çöp toplama aracı

“Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir yaşam alanı” sloganı ile İskele Bölgesinde faaliyet yürüten FOUR VISION Development sosyal sorumluluk projeleri kapsamında İskele Belediyesi’ne tam teşekküllü bir çöp toplama aracı hibe etti.

Teslim töreninde konuşan Four Vision Devolepment Genel Müdürü Yusuf Korhan her geçen gün gelişmekte olan ve çekim merkezi haline gelen İskele bölgesinin ihtiyaçlarının karşılanması ve daha temiz bir çevre yaratarak hizmet kalitesinin artırılması için sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde bir adım atıldığını ifade etti.

Korhan, bu ve benzeri tür katkı ve desteklerinin devam edeceğini ve benzer katkıların yapılmasının hem bölge insanına hem turizme hem de bölgeyi ziyaret edeceklere el birliği ile bir nebze de olsa temiz bir ortam sunulmasına destek olacağını belirtti.

Hibe edilen çöp toplama aracını teslim alan İskele Belediyesi yetkilileri bu tür katkı ve desteklerin belediye’nin temizlik şubesini güçlendirerek hizmet kalitesini artırdığını ve emsal teşkil etmesini umduklarını ifade ederek FOUR VISION Development ortaklarına bu anlamlı bağış için teşekkür ettiler.