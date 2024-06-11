Four Vision Development 2024 yazına partnerleri ile iddialı bir giriş yaptı

İnşaat sektöründe uzun yıllardır hizmet veren ve yeni bir konseptle 2017 yılında yola çıkan Four Vision Development hafta sonu yaklaşık 1000 davetlinin katılımı ile “Yaza Hep birlikte Merhaba” sloganıyla bir gece düzenledi.

Kuzey Kıbrıs’tan ve yurtdışından gelen birçok misafir ve acentenin katılımı ile gerçekleşen gecede enerjik performansı ile Ceren Özdemir ve ardından şarkıları ile Dolapdere Big Gang davetlilere unutulmaz eğlenceli bir gece yaşattı.

Projeleri ile ilgi odağı olan Four Seasons Life projeleri ve devamı ile ülke ekonomisine ve turizmine katkı sağlayıcı yatırımlarına devam eden Four Vision Development, sadece İskele Boğaz bölgesinde değil, önümüzdeki aylarda Kuzey Kıbrıs’ın en gözde bölgelerinden birinde daha çevre ile dost elit bir projeye daha imza atmak için kolları sıvadı.

Tamamıyla yerli sermaye ve tüm kazancını ülkemizin geleceğine olan güven ile yolan çıkan iş insanlarının ülkemizde güç birliği ile büyük ortak projeler yapabileceğine örnek olan Four Vison Development’in önümüzdeki aylarda adını farklı sosyal sorumluluk ve farkındalık projeleri ile de duyuracağı sinyali verildi.