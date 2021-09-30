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Fotoğrafsız kimlikle seyahat sona erdi

Fotoğrafsız kimlikle seyahat sona erdi

Türkiye’den KKTC'ye seyahat etmek isteyen TC vatandaşları, 1 Ekim'den itibaren fotoğrafsız kimlik kartlarıyla çıkış işlemi yapamayacak.

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Türkiye’den KKTC'ye seyahat etmek isteyen TC vatandaşları, 1 Ekim'den itibaren fotoğrafsız kimlik kartlarıyla çıkış işlemi yapamayacak.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, KKTC'ye gidecek Türk yolcuların fotoğraf bulunmayan kimlik kartı ile çıkış işlemleri uygulaması 1 Ekim itibariyle sona erecek.

İlgili genelge kapsamında, Türk vatandaşı yolcular, KKTC'ye yeni tip fotoğraflı kimlik kartıyla seyahat edebilecek.

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