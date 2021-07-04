‘Fotoğraflarla Gönyeli’ Fotoğraf Yarışması başladı

Gönyeli Belediyesi hem geleneksel hem de sosyal medya kategorisinde başlattığı fotoğraf yarışması ile amatör ya da profesyonel tüm fotoğrafçılara yeni bir heyecan yaşatıyor.

Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi (SAM) tarafından duyurulan “Geleneksel Fotoğraf Yarışması”nın 2021 teması “Gönyeli’de Yaşamak Güzel” olarak belirlendi.



Son başvuru tarihi 1 Eylül olarak belirlenen yarışmada dereceye girenlere ödüller verilecek ayrıca sergilemeye değer görülen eserler sergilenecek.



Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nda Birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye de 2 bin TL ödül verilecek.



“Gönyeli’de yaşamak ve çevre” temalı fotoğraflarla yarışacak katılımcılardan beklentiler şöyle ifade edildi:

“Gönyeli kentini simgeleyen insanlar ve çevre, yüksek yaşam standardı, yürüyüş ve bisiklet yollarına yönelik ilgi, çevre ve parklar ile iç içe insanlarımız ayrıca sizlerin tüm yaratıcı gözlemlerimiz Gönyeli’de Yaşamak Güzel temasının çerçevesini çizmektedir.”

Yarışmanın Seçici Kurulu Fotoğraf Sanatçısı Buket Özatay ve Mustafa Evirgen, Ressam Nilgün Güney, gazeteci Cenk Mutluyakalı ve Gönyeli Belediyesi Müdürü, Mimar Ferruh Dülgeroğlu’ndan oluşturuldu.

Yarışma için kapsamlı bilgi Gönyeli Belediyesi Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden ayrıca gönyeli.org web sayfasından elde edilebilecek.



Geleneksel Fotoğraf Yarışması ve Sergisi Başvuru Şartları

Gönyeli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ‘Geleneksel Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ başvuru şartları ise şöyle açıklandı.

Yarışmaya renkli ve siyah beyaz fotoğraflar katılabilir. Fotoğrafa değerini kaybetmeyecek şekilde dijital müdahale yapılabilir. Bu konuda uygunluk takdiri seçici kurula aittir.

Her yarışmacı, yarışmaya en az 2 en fazla 10 fotoğrafla ile katılabilir.



Yarışmaya 15 yaşını doldurmuş tüm katılımcılara açıktır.



Fotoğraflar, Gönyeli Belediyesi’ne bir CD ya da dijital bellek içerisinde yüksek çözünürlükte (kısa kenarı en az 2000 Piksel ve 300dpi) kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir.

Teslimat esnasında Gönyeli Belediyesi’nde katılım formu doldurulacak, fotoğraflara isim verilecek ayrıca yedi rakamdan oluşan bir rumuz CD ya da dijital belleğin yer aldığı zarf üzerine yazılacaktır.



CD ya da dijital bellek ayrı bir zarf içerisinde olacak ve bu zarf üzerinde eser sahibinin kimliğini açıklayan hiçbir isim veya ibare olmayacaktır.



Bu zarfa ek olarak ayrı bir zarf içerisine A4 kâğıdında yazılmış fotoğrafçının adı, adresi ve telefon numarasını ve rumuz içeren bilgiler yer alacaktır.



Ödül ve sergileme alacak olan fotoğraflar Gönyeli Belediyesi tarafından 30x45 boyutlarında foto blok/köpük üzerinde basılmış şekilde sergilenecektir.

Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Gönyeli Belediyesi’ne kalacaktır. Gönyeli Belediyesi, fotoğraf sahibinin ismini belirtmek kaydı ile ödül ve sergileme alan fotoğrafları ticarî amaç dışında kullanmakta özgürdür. Eserlerin telif hakkı, fotoğrafçının kendisine aittir.

Kıbrıs içerisinde bir başka yarışmada ödül almış fotoğraflar bu yarışmaya katılamaz.

Sosyal medyada da yarış

Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi ayrıca sosyal medya kategorisinde mobil kullanıcıları da unutmadı.

1 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında #GonyelideYasamakGuzel (hashtag) ibaresi ile facebook ve instagramda paylaşılacak fotoğraflar da ayrıca değerlendirilecek.

Sosyal medya kategorisinde ödül olarak birinciye Apple iPhone11 akıllı telefon, ikinciye PlayStation5 ve üçüncüye de Samsung Tab S6-Lite(Spen) verilecek.

Sosyal medyada her katılımcı en fazla 3 fotoğraf ile yarışmaya katılabilecek.