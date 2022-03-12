“Fotoğrafın üç ustası Kıbrıs’a geliyor”
Türkiye’den gelecek üç fotoğrafçı Aramis Kalay, Çerkes Karadağ ve İlyas Göçmen’in Yıltan Taşçı Akademi’nin konuğu olacağı ve yaklaşık bir hafta boyunca çeşitli sunum ve atölye çalışmaları düzenleyeceği duyuruldu.
Türkiye’den gelecek üç fotoğrafçı Aramis Kalay, Çerkes Karadağ ve İlyas Göçmen’in 4-11 Nisan tarihlerinde Yıltan Taşçı Akademi’nin konuğu olacağı ve yaklaşık bir hafta boyunca çeşitli sunum ve atölye çalışmaları düzenleyeceği duyuruldu. Yıltan Taşçı Akademi tarafından yapılan açıklamada, üç sanatçının 6 Nisan’da İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde “ Ustalardan Seçkiler” isimli ortak bir fotoğraf sergisi açacağı da belirtildi.
Açıklamanın tam metni şöyle:
“Türkiye’nin üç usta fotoğrafçısı Aramis Kalay, Çerkes Karadağ ve İlyas Göçmen 4-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek “Yıltan Taşçı Akademi I. Lefkoşa Fotoğraf Günleri”ne konuk oluyor.
5 Nisan’da “ışık-gölge” temalı atölye çalışması yapacak olan Işıkbaz Aramis Kalay, 7 Nisan’da AKM’de “fotoğrafı düşünmek / fotoğraf senaryoları” konulu sunum – söyleşi gerçekleştirecek.
Çerkes Karadağ, fotoğraf günlerinin ilk günü olan 4 Nisan’da Merkez Lefkoşa Amfisi’nde sunum – söyleşi, 6 Nisan’da yaratıcı atölye çalışması yapacak.
İlyas Göçmen ise, 5 Nisan’da AKM’de “ klasikler, Kırkpınar Güreşleri, Çingeneler, cansız mankenler” konularında sunum-söyleşi, 7 Nisan’da da atölye çalışması yapacak.
Türkiye’nin üç usta fotoğrafçısı, 6 Nisan’da İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde “ Ustalardan Seçkiler” adlı ortak bir sergi de açacak. Sergide; Çerkes Karadağ’ın “Baleylim”, Aramis Kalay’ın “ Işığa Karşı”, İlyas Göçmen’in “Klasikler” konulu fotoğrafları sanatseverlerle buluşacak”.