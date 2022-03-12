“Fotoğrafın üç ustası Kıbrıs’a geliyor”

Türkiye’den gelecek üç fotoğrafçı Aramis Kalay, Çerkes Karadağ ve İlyas Göçmen’in 4-11 Nisan tarihlerinde Yıltan Taşçı Akademi’nin konuğu olacağı ve yaklaşık bir hafta boyunca çeşitli sunum ve atölye çalışmaları düzenleyeceği duyuruldu. Yıltan Taşçı Akademi tarafından yapılan açıklamada, üç sanatçının 6 Nisan’da İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde “ Ustalardan Seçkiler” isimli ortak bir fotoğraf sergisi açacağı da belirtildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Türkiye’nin üç usta fotoğrafçısı Aramis Kalay, Çerkes Karadağ ve İlyas Göçmen 4-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek “Yıltan Taşçı Akademi I. Lefkoşa Fotoğraf Günleri”ne konuk oluyor.

5 Nisan’da “ışık-gölge” temalı atölye çalışması yapacak olan Işıkbaz Aramis Kalay, 7 Nisan’da AKM’de “fotoğrafı düşünmek / fotoğraf senaryoları” konulu sunum – söyleşi gerçekleştirecek.

Çerkes Karadağ, fotoğraf günlerinin ilk günü olan 4 Nisan’da Merkez Lefkoşa Amfisi’nde sunum – söyleşi, 6 Nisan’da yaratıcı atölye çalışması yapacak.

İlyas Göçmen ise, 5 Nisan’da AKM’de “ klasikler, Kırkpınar Güreşleri, Çingeneler, cansız mankenler” konularında sunum-söyleşi, 7 Nisan’da da atölye çalışması yapacak.

Türkiye’nin üç usta fotoğrafçısı, 6 Nisan’da İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde “ Ustalardan Seçkiler” adlı ortak bir sergi de açacak. Sergide; Çerkes Karadağ’ın “Baleylim”, Aramis Kalay’ın “ Işığa Karşı”, İlyas Göçmen’in “Klasikler” konulu fotoğrafları sanatseverlerle buluşacak”.