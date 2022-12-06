Fotiou: Tüm çabalara rağmen 750’den fazla kayıp var

Kıbrıs Cumhuriyeti İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiou, tüm çabalara rağmen 1974 ve 1963-1964 döneminde 750’den fazla kişinin hâlâ kayıp olduğunu söyledi.

Komiser, Türkiye'nin istekli olması ve iş birliği yapması halinde kayıp kişiler konusunun “nihaî ve uygun çözüme” kavuşturulmasının mümkün olacağına inandığını ifade etti.

Fotiou Kıbrıs Rum tarafının iyi niyet, irade ve kararlılıkla kayıp kişilerin yakınlarının acılarına son verilmesi için çalışmalarına devam ettiğine işaret etti.

Kayıp Kişiler Komitesinin çalışmalarına da değinen Fotis Fotiou, Komitenin 17 yıl boyunca çalışmalarına devam ettiğini ancak hâlâ 750’den fazla kayıp olduğunu belirtti.

Fotiou, Türkiye’nin bu insancıl konuda iş birliğinde bulunmayı reddetmesine rağmen Kıbrıs Rum tarafının son kayıp kişinin akıbetinin belirlenmesine kadar işgalci gücün sorunu kapatma yöntemlerine boyun eğmeyeceğini vurguladı.