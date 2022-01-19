Fotiou: Kıbrıs Cumhuriyeti kayıp kişilere ait 2500 kemiğin kimliğinin belirlenmesi masraflarını karşılayacak

Kıbrıs Cumhuriyeti İnsani Konular ve Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslılar İçin Cumhurbaşkanlığı Komiseri Fotis Fotiou, Kıbrıs hükûmetinin kayıp kişiler komitesinin yürüttüğü kazı çalışmalar sırasında bulunan küçük kemiklerin kimlik belirlenmesi çalışmaları için gerekli 1,2 milyon avroluk masrafı karşılama niyetinde olduğunu açıkladı.

Temsilciler Meclisi’nin Göçmenler-Enklavlar -Kayıp Kişiler Komitesinin salı günkü oturumuna katılan ve burada bir konuşma yapan Komiser, bulunan küçük kemiklerin kimlik belirlemesi sürecine devam edilmesinin önemine işaret etti ve Kayıp Kişiler Komites’inin mali sorunları olsa bile Kıbrıs hükûmetini masrafları karşılama niyetinde olduğunu belirtti.

“Yaklaşık 750 kayıp kişi vakası, yani toplam vakaların neredeyse %50'si hala çözülmedi” diyen Fotis Fotiou, toplu mezarların ve nakledilen kemiklerin yeri konusunda en güvenli bilgi kaynağı olan Türk ordusunun arşivlerine hâlâ erişimi reddeden Türkiye'nin sert tavrının Kayıp Kişiler Komitesi’nin (KKK) çalışmalarının önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

Kemik yer değiştirmelerinin Ashia’daki kadın, çocuk ve yaşlı katliamları ile bağlantılı olduğunu belirten Komiser, "Şu anda aradığımız kemiklerin çoğu taşındı" dedi. KKK'nın, Kıbrıs Türk tarafından gelen bilgilerin ardından, Dikomo'da kazı ve kazılara devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Fotis Fotiou, Kayıp Kişiler Komitesi’nin laboratuvarında özel işleme tabi tutulan kemiklerin 50-60 kutu olduğunu ve bunu “Açık yara” olarak niteledi ve kemik örneklerinin İspanya’ya gönderildiğini ancak sonuçlarının tatmin edici olacağının beklenmediğini söyledi.

Kayıp Kişiler Komitesi’ndeki Kıbrıs Rum tarafının temsilcisi Leonidas Pantelides ise geçen yıl 37 kişinin akıbetinin belirlendiğini; bunlardan 29’unun kayıp kişi ve 6’sinin Türk istila ve işgali mağduru olduğunu belirtti.