‘Fon sıfırlama’ çalışması masada: % 10 indirim planı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası çatısı altındaki Tedarikçiler Birliği, temel tüketim ve temizlik ürünlerine uygulanan Fiyat İstikrar Fonu’nda iyileştirme yapılması halinde, fiyatlarda yüzde 10-15 arasında indirime gidilebileceği yönünde hükümetten talepte bulundu. Talep, “çalışma” şeklini aldı ve Ekonomi Bakanlığı’nda ele alındı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan ancak henüz resmileşmeyen “çalışmaya” göre; ürünlere uygulanan yüzde 3 ile yüzde 18 arasında değişen fonların sıfıra indirilmesi planlanıyor.

ARIKLI: “YÜZDE 10 İNDİRİM”…Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Tedarikçiler Birliği’nin Fiyat İstikrar Fonu (FİF)’te iyileştirme yapılması halinde, temel gıda ve temizlik malzemesi fiyatlarında yüzde 10 oranında indirim yapabileceklerine yönelik talepte bulunduklarını açıkladı.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz: “Fonların kaldırılması yönünde atılacak adımları destekleyeceğiz”

Tedarikçiler Birliği Başkanı, Oero Trading Ltd Direktörü Bertan Özberkman: “Pahalılığı fon ve vergiler yaratıyor”

%11 Fon kaldırılırsa fiyatlara yansımasına ilişkin örnek çalışma: Domestos (750 ml) Uygulamada olan: Fonlu toptan mal oluş: 5.30 TL

%25 karlı toptancı çıkış: 6.09 TL

Market raf fiyatı: 7.99 TL Hedeflenen: Fonsuz toptan mal oluş: 4.66 TL

%25 karlı toptancı çıkış: 5.36 TL

Market raf fiyatı: 6.99 TL

Ayşe GÜLER

Pandemi döneminde ekonomiyi rahatlatmak, vatandaşların eriyen alım gücünü yukarıya çekmek adına temel tüketim ve temizlik ürünlerinde uygulanan fonların sıfırlanması gündeme geldi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası çatısı altındaki Tedarikçiler Birliği, temel tüketim ve temizlik ürünlerine uygulanan Fiyat İstikrar Fonu’nda iyileştirme yapılması halinde, fiyatlarda yüzde 10-15 arasında indirime gidilebileceği yönünde öneri sundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan ancak henüz resmileşmeyen çalışmaya göre; temel tüketim ve temizlik ürünlerine uygulanan yüzde 3 ile yüzde 18 arasında değişen fonların sıfıra indirilmesi planlanıyor.

Çalışmanın 6 ana kalemde toplamda 108 çeşit ürünü kapsaması üzerinde çalışılıyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Tedarikçiler Birliği’nin Fiyat İstikrar Fonu (FİF)’te iyileştirme yapılması halinde, temel gıda ve temizlik malzemesi fiyatlarında yüzde 10 oranında indirim yapabileceklerine yönelik talepte bulunduklarını açıkladı, bu yönde bir çalışma yürüttüklerini duyurdu.

YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, FİF’in devlet bütçesine 8-10 milyon TL arasında katkıda bulunduğunu aktararak, 1-2 milyon TL indirim yapılması halinde gerçekleşebileceğini belirtti.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ise pandeminin başlangıcında fonların kaldırılması, KDV oranlarının düşürülmesi, vergi yüklerinin hafifletilmesini savunduklarını hatırlattı, bu yönde yapılacak adımları destekleyeceklerini açıkladı.

Tedarikçiler Birliği Başkanı, Oero Trading Ltd Direktörü Bertan Özberkman, fonların düşürülüp, temel gıda ve temizlik ürün fiyatlarının gerilemesinin hedeflendiğini belirtti.

Özberkman, ürün fiyatlarındaki pahalılığı fon ve vergilerin yarattığını kaydederek, “Devlet üzerine düşeni yaptığında piyasa da rekabet edebilir hale gelecek” dedi.

Hangi üründe, ne kadar fon var?

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan resmi veriye göre; 6 ana kalemde toplamda 108 çeşit ürünü kapsayacak.

Bu ürünler arasında 46 çeşit süt ürünü, 26 çeşit temizlik ürünü, 12 çeşit tavuk ürünü, 13 çeşit et ürünü, 7 çeşit de yağ ürünü bulunuyor.

Fiyat İstikrar Fonu kapsamında un ürünlerinde yüzde 3, yağlarda yüzde 3, et ve et ürünlerinde yüzde 5, balık ve balık ürünlerinde ise yüzde 3 fon uygulanıyor.

Bununla birlikte temizlik ürünlerindeki fon yüzde 7 ila yüzde 11 arasında değişiklik gösteriyor.

BAKANLIK ÇALIŞMASI NE DURUMDA?

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı:

“FİF’te 1-2 milyon TL iyileştirme yapılırsa, fiyatlarda yüzde 10 indirim gündemde”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Tedarikçiler Birliği’nin Fiyat İstikrar Fonu (FİF)’te iyileştirme yapılması halinde, temel gıda ve temizlik malzemesi fiyatlarında yüzde 10 oranında indirim yapabileceklerine yönelik talepte bulunduklarını açıkladı, bu yönde bir çalışma yürüttüklerini duyurdu.

YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, Fiyat İstikrar Fonu’nda nasıl bir düzenleme yapılabileceğine ilişkin hem Başbakanlık hem de Maliye Bakanlığı ile görüştüklerini ifade etti.

FİF’in devlet bütçesine 8-10 milyon TL arasında katkıda bulunduğunu aktaran Arıklı, 1-2 milyon TL indirim yapılması halinde gerçekleşebileceğini belirtti.

Arıklı, Tedarikçiler Birliği ile bu konuda görüş birliğine varılması ve ön protokol hazırlanması halinde 21-71 sayılı yasayı kullanmaya gerek kalmayacağını da aktardı.

Ticaret Odası çatısı altında birlikle görüşme yaptıklarını ve tekliflerini bakanlığa ileteceklerini ifade eden Arıklı, yapılan çalışmanın Bakanlar Kurulu’na götürüleceğini söyledi.

Arıklı, birlikten piyasanın denetlenmesi konusunda yardımcı olunmasını istediklerini de aktardı.

Vatandaşların alım gücünün düştüğünü, kıt kanaat geçindiğini ifade eden Arıklı, “Piyasaya müdahale söz konusu değil. ancak alım gücü düştü, mevzuatı kullanmadan sorunu tedarikçilerle birlikte çözmek istedim” dedi.

İLGİLİ TARAFLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz:

“Fonların kaldırılması yönünde atılacak adımları destekleyeceğiz”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ise pandeminin başlangıcında fonların kaldırılması, KDV oranlarının düşürülmesi, vergi yüklerinin hafifletilmesini savunduklarını hatırlattı, bu yönde yapılacak adımları destekleyeceklerini açıkladı.

Deniz, birlikte çalışmaya hazır olduklarını da ifade ederek, “Esas olan piyasanın ucuzlatılmasıdır.

Olumlu etki yapacak her türlü girişime katkı koyacağız” şeklinde konuştu.

Tedarikçiler Birliği Başkanı, Oero Trading Ltd Direktörü Bertan Özberkman:

“Pahalılığı fon ve vergiler yaratıyor”

Tedarikçiler Birliği Başkanı, Oero Trading Ltd Direktörü Bertan Özberkman, fonların düşürülüp, temel gıda ve temizlik ürün fiyatlarının gerilemesinin hedeflendiğini belirtti.

Özberkman, ürün fiyatlarındaki pahalılığı fon ve vergilerin yarattığını kaydederek, “Devlet üzerine düşeni yaptığında piyasa da rekabet edebilir hale gelecek” dedi.

Tüketicinin daha uygun fiyatlı ürünlere ulaşması için fonların sıfırlanması gerektiğine işaret eden Özberkman, bu yöndeki taleplerin ilgili bakanlığa iletildiğini de ifade etti.