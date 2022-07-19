FODER’den “Tema”lar arası bir fotoğraf yolculuğu

Murat OBENLER

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği'nin (FODER) "Tema" konulu fotoğraf sergisi, Kültür Dairesi'nin katkılarıyla, 18 Temmuz akşamı sanatseverlerin yoğun katılımıyla Lefkoşa AKM’de açıldı. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve sergi sahibi FODER Başkanı Ramadan Gümüşok ve Yönetim Kurulu’nun da hazır bulunduğu açılışta 29 dernek üyesinin toplam 90 fotoğrafı sergilendi. Renk,Paslı ,Eski,Gözlük,Objeler ışık gölge,Çikolata, Canlılar ışık gölge temalı fotoğraflardan oluşan sergi açılışı öncesi bazı konuşmalar da yapıldı.



Gümüşok: “Pandemide online eğitimler ve tematik fotoğraf çekimleri yaptık. Bu sergi ile de 7 temalı fotoğrafları sanatseverlere sunuyoruz”

FODER Başkanı Ramadan Gümüşok,Kültür Dairesi Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında sundukları projenin desteğe layık görüldüğünü ve “Tema” adlı serginin sanatseverlerle buluştuğunu söyledi. Gümüşok: “ Üyelerimizin 7 farklı tema çerçevesinde farklı bakış açılarıyla oluşturdukları eserleri sergide izleyeceğiz. Pandemi döneminde FODER olarak online eğitimler başlattık,sonrasında tematik fotoğraf çekimleri gerçekleştirdik ve teoriyi pratiğe aktarmış olduk. Kültür Dairesi Müdürü Sn.Şirin Zaimağaoğlu’nun değerli katkıları ile online olarak tasarladığımız sergimizi yüzyüze sizlerle buluşturuyoruz. Hem Daire Müdürü Zaimağaoğlu’na hem sergiye fotoğrafları ile katkı koyan hemde sergi hazırlık sürecinde emek ve katkı koyan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.”



Zaimağaoğlu: “Anı yakalayan fotoğraf sanatçıları kültürümüzü de yakalayarak ülke görsel belleğinin oluşumuna önemli katkılar sunuyorlar.”

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ise açılışta bir ilki yaşadıklarını düşündüğünü söyleyerek sanatçıların olumlu bakış açıları ve pozitif enerjileri ile pandeminin olumsuzluklarını olumluya ve güzel üretimlere dönüştürdüklerini görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Zaimağaoğlu :”Fotoğraf sanat dalları içerisinde anı yakalayan tek sanattır ve fotoğraf sanatçısı bu anlarda kültürümüzü de yakalayarak ülke görsel belleğinin oluşumuna önemli katkılar sunuyorlar. Daire olarak bu topraklar için,bu ada için birşeyler yapan fotoğraf sanatçılarına desteği sürdüreceğiz. FODER’i ve sergide fotoğrafı olan tüm üyeleri kutlarım.”



Ataoğlu: “Değerli projelere imza atan herkesin yanındayız ama sanatçılara apayrı bir değer veriyoruz”

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da 29 değerli üyeye farklı bakış açılarıyla 7 farklı tema kapsamında sundukları sergi için teker teker teşekkür ederek başladığı konuşmasını değerli projelere imza atan herkesin yanında olan Bakanlığının sanatçılara apayrı bir değer verdiğini kaydetti. Bakan Ataoğlu çok güzel bir sergi hazırlayan ve üyeleri biraraya getiren FODER Başkanı Ramadan Gümüşok’a da teşekkür ederek tüm sanatseverlere iyi seyirler diledi.

Sergi 22 Temmuz Cuma mesai bitimine kadar mesai saatleri içerisinde gezilebilecek.