FODER’de “Kapadokya” fotoğrafları sunum ve söyleşisi

Mustafa Erkan

FODER, üyelerine yönelik yaptığı söyleşi ve sunumlar dizisine bir yenisini ekledi. Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin ev sahipliğini yaptığı “Kapadokya ” temalı sunumu geçtiğimiz hafta dernek lokalinde gerçekleştirildi.

Yıdız’ın Şiir Gibi Kapadokya” adlı sunumuyla başlayan program. Kapadokya’dan fotoğraf sanatçısı tasever’in zoom üzerinden katılımıyla sunumunu gerçekleştirdi. yla konusunda sunum ve söyleşisini, dernek üyeleri fotoğrafseverlerle yaptı.

Atasever, “ Bir Köklere Dönüş Hikayesi’’, “Kapadokya Kilisesi’’, “Kapadoya Kış Masalı’’ ve “ Bir Göç İki Kadın’’ başlıklı sunumuyla Kapadokya’yı farklı yönleriyle tanıttı. Biri Dernek lokalinde diğeri ise zoom üzerinden gerçekleşen sunum ve söyleşi gecesinde, Kapadokya ile ilgili görsel bir şölen yaşandı. Büyük bir ilgi ve beğeniyle izlendi.