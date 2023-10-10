FODER sezon açılışını gerçekleştirdi   

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), Lefkoşa’da Surlariçi’nde bulunan dernek binasında 5 Ekim Perşembe akşamı sezon açılışını gerçekleştirdi.

Dernek binasının yeni dizayn edilen bahçesinde,organize edilen açılış kokteyline ilgi büyük oldu. Organize edilen kalabalık ve güzel gecede, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği üyeleri, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren fotoğraf derneğinin yöneticileri, YTA’nın düzenlediği 2.Fotoğraf günleri için gelen fotoğraf sanatçısı Cengiz Karlıova, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda fotoğrafsever davetli yer aldı.

Samimi bir atmosferde geçen gecede fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerine paylaşımlarda bulunuldu, çeşitli anılar paylaşıldı, gecenin anı fotoğrafları çekildi. Gecede birbirinden güzel bayanların şıklık yarışı da gözlerden kaçmadı.

“Yeni sezonda farklı ve özel projeler üretmeye devam edeceğim”

Gecede yönetim kurulu adına yaptığı konuşmada, FODER Başkanı Ramadan Gümüşok; Birlik, beraberlik ve uyum içerisinde yapılan tüm fotoğraf çalışmalarının olumlu yönde sonuç verdiğini ve FODER’in yeni sezonda farklı ve özel projeler üretmeye devam edeceğini belirtti. Herkese bol fotoğraflı bir sezon olması temennisinde bulundu.