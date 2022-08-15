FODER, Lefkoşa Sanat Festivali'nde “Sokaklar, sanat ve çocuklarla güzel”

‘Sokaklar Sanat ve Çocuklarla Güzel’ sloganıyla düzenlenen Lefkoşa Sanat Festivali 12 Ağustos 2022 Cuma saat 11:00-19:00 saatleri arasında Lefkoşa Kuğulu Park’da düzenlendi.

Feyzan Korur Projesi olan Lefkoşa Sanat Festivali'nde, FODER "7 Tema / 7 Themes" sergisi de yer aldı. Lefkoşa Sanat Festivali kapsamında FODER, bu yılın Temmuz ayında Atatürk Kültür Merkezi'nde son sergilenen fotoğrafların bir bölümünü halkın beğenisine getirdi. Her kategoriden 5'er fotoğraf, toplam 35 fotoğraf katılımıyla derneğin ‘7 Tema’ sergisi etkinlikte yer aldı.

Geniş sanat disiplinlerini bir yere toplayan festivale İpek Denizli sanat atölyesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi destek verdi.

Birçok atölye ve kuruluşların davet edildiği organizasyon, dolu dolu çeşitli etkinliklerle geçti. Sanatçıların dışarı çıkıp açık alanlarda halkla buluştuğu güzel bir organizasyon gerçekleştirildi.