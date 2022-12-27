FODER Lefkoşa fotoğraf maratonuna katıldı

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği ( FODER) 1.Lefkoşa fotoğraf maratonu’na, Güney Kıbrıs Fotoğraf Derneği’nin davetlisi olarak katıldı.

Kıbrıs Fotoğraf Derneği'nin Lefkoşa Belediyesi ile işbirliği ve Lefkoşa Turizm Kurulu LTD "ETAP"ın desteği, ile 1."Lefkoşa Fotoğraf Maratonu 2022" düzenlendi.

Etkinliğe katılım için 17 Aralık Cumartesi günü köprünün altındaki başlangıç alanında (Eleftheria meydanı)’nda toplanıldı. Katılım ile ilgili başvuru formların doldurulması ardından katılımcılarla toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Güney Lefkoşa Fotoğraf Maratonu başlangıcında duyurulan tematik kategoriler için fotoğraf çekim süreci başlatıldı.

Fotoğraf çekim süresi 7 saat verildi ve son teslim saati ise akşam 20.00 de son buldu. Kategoriler,1.Eski ve yeni Lefkoşa’nın mimari yapısı. 2 Eski Lefkoşa’nın kapılar ve pencereleri.

3. Lefkoşa’da yaşam. 4. Noel Vitrinleri, olarak organizasyon komitesi tarafından açıklandı. Katılımcılar, 4 farklı kategoriden her biri için birer adet olmak üzere 4 adet fotoğraf verebildiler.

Kıbrıs’da yaşayan herkes, 18 yaş ve üzeri tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar Fotoğraf maratonuna katılabildi.

Şehrin mahallelerini ve sokaklarını fotoğrafladılar

Lefkoşa’nın Güney coğrafi sınırları içindeki ilgi çekici yerleri fotoğraflamak için FODER üyeleri kolları sıvadı. Lefkoşa surlarının içinde ve dışında, yarışma konularını bulmak için şehrin mahallelerini ve sokaklarını adım adım dolaştılar. Yarışma amacıyla çıktıkları yolda bilmedikleri yerleri tanıyıp keşfettiler. Fotoğrafçılar, sokaklardaki insan kalabalığı, bayram trafiği ve Noel atmosferinde güzel, keyfli, eğlenceli ve ayni zamanda fotoğrafik olarak zorlu bir maraton gününü başarıyla tamamladılar.