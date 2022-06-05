FODER, fotoğraf maratonunu tamamladı

FODER, Adana’nın doğası ile öne çıkan bir ilçesi olan Aladağ’a fotoğraf yolculuğu düzenledi. Aladağ Belediyesi ve OTOFOKUS Fotoğraf Sanat tarafından düzenlenmekte olan yarışmaya FODER de katıldı. Aladağ Fotoğraf Festivali kapsamında Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik’in katkılarıyla düzenlenen “Aladağda Yaşam” fotoğraf maratonunda, fotoğraf sanatına ilgi duyan fotoğraf severler 27-29 Mayıs tarihlerinde Aladağ’da buluştu.

FODER, 15 üyesi ile katıldı

Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu 2.etkinliğinde yer alan 15 dernek üyesi, ormanları, akarsuları, gölleri, şelaleleri maden tesisini farklı bakış açıları ile yorumladı. İlçenin dokusu ve sosyal yaşamı gibi unsurları kadraja alırken hem yarıştılar hem de ilçenin görsel arşivine destek sağladılar.

Yarışma neticesinde, farklı rotalarda çekilen 668 Fotoğraf içerisinde toplamda kırk dört fotoğrafın değer bulduğu yarışmada FODER Asbaşkanı Burçin Özkuş da bir fotoğrafı ile sergilemeye değer bulundu.

Fotomaratonun ardından, Filiz Köprülü, Cihan Karaca, Mustafa Akgedik, Hulki Muradi ve Kuzey Kıbrıs’dan Mehmet Gökyiğit gibi isimler değerlendirmeler için juri koltuğunda bulundu.