FODER, Figardu köyüne gezi düzenledi

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından Kıbrıs’ın güneyinde bulunan Figardu ve civar köylerine dernek üyelerine yönelik gezi düzenlendi. 30 Kasım Cumartesi düzenlenen gezide dernek yönetim kurulu ve üyeleri yanında, Cyprus Photographic Society Başkanı Panicos Stelikos da katıldı.

Fotoğraf aracılığı ile biraraya gelen 20 kişiden oluşan grup, Fikardou üst üste üçüncü yıldır bir ortaçağ Noel masalını yaşarken köylerini gezip fotoğraflama imkanı buldular. Figardu Christmas köyü’nde muhteşem bir Orta Çağ Noel Köyü ortamını yaşadılar. Bölgenin tarihi dokusunu, ışıklandırılmış dar sokaklar, ahşap ve taş evler, etkinlikler arasında fotoğrafçılığa gönül vermiş, fotoğraf sevdalıları Kristmas ortamını daha önce hiç olmadığı gibi deneyimlediler. Bol fotoğraflı bir gün ardından günün sonuna gelindi.