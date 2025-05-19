FODER, Fethiye Fotoğraf Festivali'nden iz bırakarak döndü

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD)’ın davetiyle, Fethiye’de düzenlemiş olduğu 4. Fethiye Fotoğraf Festivali’ne 20 kişilik bir grupla katıldı.

8-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenen festival boyunca Fotoğraf Atölyeleri, Sunumlar, Sergiler, Söyleşiler, Panel ve Fotoğraf Gezileri düzenlendi. Çok değerleri fotoğraf sanatçılarının katılımları ve yapmış oldukları katkılar ile festival tüm katılımcılar için çok motive edici ve faydalı olmuştur.

FODER etkinliğe “Engeli Yaşamak” ve “Minimal Maraş” sergi sunumları yanında dernek başkanı Ramadan Gümüşok’un “ Zamanın İzleri ” sunumu, dernek asbaşkanı Tevfik Ulual’ın “ Yüreğimdeki Azerbaycan ” ve “ Sports Photography ” sunumları, Emel Sefer’in “ Tuvalin Arkası ” ve “ Kalbim Benin’de Kaldı ” sunumları ile Giray Karahasan’ın “ Pusudaki Ten “ sunumu ile yer aldı. Büyük beğeni alan dernek ve üye sunumları yanında üyelerimiz bir çok fotoğraf sanatçısı ile tanışma ve çalışmalarını izleme fırsatı yakaladı.