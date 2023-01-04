FODER, 2023 yılına Çınar’da merhaba dedi

FODER, yeni yıla sayılı günler kala üyeleriyle yemekli bir gün organize etti. Yemek Ağırdağ’da bulunan Çınar Restorant’ta geçtiğimiz günlerde (18 Aralık) da düzenlendi.

Mütevazi bir ortamda yenen yemekler ardından tombala çekilişi ve hediye alış verişi yapıldı. Dernek üyeleri ve aileleri ile Çınar’da gerçekleşen buluşma güzel ve keyfli bir atmosferde geçti.

Hoş sohbet geçen sene sonu yemeğinde geride bıraktığımız yıla veda ederken gelecek 2023 yılına erkenden merhaba dediler. Yıllanmış Çınar altında günün buluşmasını da fotoğraflamayı ihmal etmediler. Güzel ve bol fotoğraflı bir yeni yıl temennisiyle gün sona erdi. (Mustafa ERKAN)