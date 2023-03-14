“FLYKHY bir havayolu şirketi değil, turizm acentesi niteliğinde”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, “yerli ve milli” olarak lanse edilen “FLYKHY” isimli havayolu markasıyla ilgili açıklama yaparak, “Kurulan şirket bir havayolu şirketi değil; daha çok turizm acentesi niteliğindedir” dedi.

Sendikadan yapılan açıklamada, şirketin tescilinin Türkiye’de olduğu ifade edilerek, “KKTC’nin yerli veya milli bir havayolu yoktur” denildi.

HTKS’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

UBP-DP-YDP hükumeti, yönetime geldikleri günden itibaren her alanda tam bir skandal ve gaflet hükumeti haline gelmişlerdir. Ellerini attıkları her konuda almış oldukları trajikomik kararlarla halkımızı küçük düşürmekle kalmayıp diğer bir yandan bizlerle dalga geçercesine davranışlar sergilemekte ve sinir uçlarımıza dokunmaktadırlar.

Hükumet, 13 Mart 2023 tarihinde, Kıbrıs Havayolları veya FlyKıbrıs olarak adlandırılan sözde yerli/milli havayolu şirketinin lansmanını yaparak bir kez daha gelebilecekleri son noktanın rezilliğini panayır tadında davranışlarla gözler önüne sermiştir. Halk ile bu denli dalga geçilirken bize de olayın gerçek yüzünü kamuoyuna açıklamak düşer.

K.K.T.C’nin yerli/milli bir havayolu yoktur. Kurulan şirket, bir havayolu şirketi değil, daha çok bir turizm acentesi niteliğindedir. İlgili şirketin sahibi K.K.T.C değil, K.K.T.C’de yaşayan birkaç cebi kabarık, hükumete yakın iş insanıdır. Halka yerli havayolu diye yutturulmaya çalışılan şirketin uçağı, Freebird adında bir gerçek havayolu şirketine ait olup tescili de Türkiye Cumhuriyeti’ndedir. 13 Mart tarihinde Ercan’a yapılan sefere Freebird olarak hizmet verilmiş, uçuşun tüm operasyonel niteliği de Freebird şirketine aittir. Freebird adamıza sefer yapmaya hükümetin girişimleri sonucu başlamamıştır. İlgili şirket yıllardır Ercan Havalimanı’na çeşitli destinasyonlardan seferler yapmaktadır. Bu seferlerin bir tanesine K.K.T.C li birkaç zenginin ortak olup sermayelerine sermaye katma girişimini bir başarı öyküsü gibi lanse etmek, bunun bilet fiyatlarını düşüreceğini ummak ve halka bu yönde vaatler vermek, özel bir şirketin kuruluşunu devlet imkanları ile devlete ait bir havalimanında kutlamak, aslında olmayan bir uçağın maketini yapıp, kahkahaların koptuğu, kokteyllerin verildiği bir panayır ortamında maketin üzerine şu anki en büyük acımız olan Şampiyon Melekler’imizin adını yazmak, bu vesile ile halkın acılarını uydurulan yalanlarınıza ve panayır tadındaki lansmanınıza alet edip yaptığınız rezaletin üstünü örtmek, bizler ile nasıl dalga geçtiğinizin ve rezaletinizin en bariz göstergesi olmuştur. UBP-DP-YDP hükümeti bir yandan milliyetçi hamasetlerle eşit, egemen ve yüce K.K.T.C naraları atmakta, diğer bir taraftan da milliyetçisi oldukları cumhuriyeti ve halkı küçük düşürücü, tutarsız tavırlar içerisindedir. Bizler, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası olarak UBP-DP-YDP hükümetinden utanıyoruz!