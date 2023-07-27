Fly Kıbrıs ve Gezinomi arasında anlaşma imzalandı

Fly Kıbrıs Hava Yolları ile otel ve tur hizmetleri sağlayan Gezinomi arasında online satış kanalı olan flykhy.com’un yönetimi üzerine yeni bir anlaşma imzaladı.

Fly Kıbrıs Hava Yolları tarafından yapılan açıklamaya göre, Concorde Tower’da yer alan imza töreninde Gezinomi Genel Müdürü Deniz Selen Kılıçözgürler ve Fly Kıbrıs Hava Yolları şirket ortaklarından Rauf Denktaş ve Nusret Polat hazır bulundu.

Gezinomi Genel Müdürü Kılıçözgürler törende yaptığı konuşmada; Kuzey Kıbrıs’ta iş birlikleri ve yatırım fırsatları için çalışmalarına devam ettiklerini, sektöre katkı sunacak her türlü iş birliğinde yer almaya devam edeceklerini belirtti.

Fly Kıbrıs Hava Yolları kurucu ortakları Rauf Denktaş ve Nusret Polat da iş birliğinin ülke turizmine büyük katkıları olacağı yolundaki temennilerini dile getirdi.

Bu anlaşmayla, Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın online satışları 31 Aralık 2025’e kadar Gezinomi aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu tarihe kadar bilet almak isteyen yolcular, Fly Kıbrıs Havayolları web sitesi ve çağrı merkezinin yanı sıra, Gezinomi web sitesi ve Gezinomi acenteleri üzerinden de biletlerini satın alabilecekler.

Fly Kıbrıs Hava Yolları

Haftanın her günü 156 ekonomi ve 12 business class koltuğuyla Türkiye’ye tarifeli seferler yapan Fly Kıbrıs Hava Yolları, Lefkoşa Ercan Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul, Ankara, İzmir, Ordu – Giresun, Bodrum ve Trabzon’a direkt ve karşılıklı olarak gerçekleştiriyor.