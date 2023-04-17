Fly Kıbrıs ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Fly Kıbrıs Hava Yolları ilk uçuşunu, İstanbul – Ercan destinasyonunda gerçekleştirdi.

“Kıbrıs artık her yere daha yakın!” sloganıyla yola çıkan Fly Kıbrıs, ilk seferini, FH 104 sefer sayılı uçuşla, adını Şampiyon Melekler’den alan “Melekler Takımı” isimli Airbus A320 uçağıyla gerçekleştirdi.

Fly Kıbrıs’ın ilk uçuşuna Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, eski Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Türkiye ve ’den gazeteciler ve turizmcilerin bulunduğu 84 yolcu yer aldı.

İlk uçuşun Kaptan Pilotu Mustafa Kemal Kartallı , ilk anonsunda Fly Kıbrıs Hava Yolları'nın , KKTC’ye hayırlı olmasını diledi.

Fly Kıbrıs Hava Yolları ,haftada 4 gün tarifeli seferlerle , İstanbul’a günde karşılıklı 2 sefer, Ankara ve İzmir’e ise günde karşılıklı 1’er sefer düzenleyecek.