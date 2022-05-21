Flapper Swing ile 1920 ve 1930’ların otantik caz partileri Kıbrıs’a taşındı

Murat OBENLER

2.Etel Uluslararası Caz Festivali’nin ikinci gecesinde “Gypsy Jazz” (Çingene Cazı) ile Flapper akımını çok iyi harmanlayan İstanbul merkezli caz topluluğu Flapper Swing sahne aldı ve sanatseverleri 1920 ve 1930’larda altın çağını yaşayan caz ortamlarının partilerine götürdü.

Ilgaz’daki Gillham Vineyard havuzbaşında yer alan konserde vokalde Nevin Hetmanek, klarnette Tamer Temel, gitarlarda Tomas Hetmanek ve Erhan Erbelger, kontrbas da ise Volkan Topakoğlu’ndan oluşan topluluk Django Reinhardt’ın da öncülerinden olan “Gypsy Jazz” (Çingene Cazı)’ının enerjisi ile cazın karakteristik heyecan verici performanslarını seyircilere sundu.



Nevin Hetmanek’in güzel enerjisi seyirciye geçti

Nevin Hetmanek sahne üzerindeki parçaları icra yeteneği ve dansları ile konuklara Falpper’in özgürlükçü ve enerjik yapısını yaşamalarını sağlarken konuklar da gece boyunca grubun hareketli parçalarına eşlik etti.

Adanın önemli müzik festivalleri takvimine girecek programı ile dikkat çeken festivalde Kıbrıs,Avusturya,Türkiye ve Slovenya’dan gruplar 4 gün boyunca Akdenizin güzel adasında caz ateşini yakacaklar. Festivalde Latin-caz grubu Mucamba(Kıbrıs), Marina & Kats grubu(Avusturya), Flapper Swing(Türkiye) ve Uros Peric fr.The Etel Jazz Band(Slovenya) toplam 6 konser verecekler. Festivale katılmak isteyen müzikseverler her türlü bilgiye info@gillhamvineyard.com adresinden ulaşabilecek.