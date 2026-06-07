“Flamenko hayat demek”

Murat OBENLER

Avrupa turu kapsamında Kıbrıs’ta da 3 gösteri sunan ve Barselona’dan çıkarak ünü dünyaya yayılan Barcelona Flamenco Ballet’in kurucusu,yöneticisi, baş dansçısı ve kareografı David Gutiérrez Molina ile Lefkoşa’nın güneyinde yer alan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndaki gösterisi sonrasında keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

“Flamenko acının, isyanın ve tutkunun ifadesidir. Gelenekselden yola çıkarak günümüze evrimleşmiş yeni bir flamenkodan bahsedebiliriz”

Öncelikle sizin flamenko ile ilk nasıl tanıştığınızdan ve nasıl bir eğitim aldığınızla başlamak isterim.

David Gutiérrez Molina: Endülüs’ün büyük şehri Granadalı Flamenko dansçısı olan anneannemin İspanya topraklarında yüzyıllardır olan flamenkoya ilgi duymamda etkisi olduğunu düşünüyorum. Tabi Flamenko’nun köklerine baktığımızda Hindistan'dan göç eden Gitanos diye adlandırılan Roman halkının Endülüs'e yerleşmesiyle başlar. Çingeneler, Araplar, Yahudiler ve yerel İspanyolların kültürlerinin kaynaşmasıyla şekillenen bu yeni sanat formu acının, isyanın ve tutkunun bir ifadesi olarak bu topraklarda gelişmiştir. Tabi ki çeşitli evrimler geçirmiş, sokaklardan Cafe’s Cantates’lere ve sonrasında Tablaos’lara uzanmış ve 21.yüzyılın gelişmelerini, yeniliklerini de içine alarak günümüzdeki halini almıştır. Çok çeşitli janr ve stilleri vardır.

Ben 4 yaşında House of Andalucía of Palau-Solita and Plegamans’ta keşfedilmem ile flamenkoyla tanıştım. Flamenko eğitimi klasik bale eğitimi veya dans eğitiminden daha komplike ve daha zordur. Yeni flamenko aslında çağdaş bir formda ve füzyon bir şekilde öğretiliyor ve sunuluyor. Evet geleneksel flamenkodan yola çıkarak günümüze evrimleşmiş yeni bir flamenkodan bahsedebiliriz.

Doğduğu,büyüdüğü Endülüs topraklarında flamenko eğitimi almak ile örneğin Çin, Rusya, Kıbrıs veya ABD’de bir dans okuluna gidip bunu öğrenmek arasında nasıl farklar vardır? Yaşadığınız Barselona ve Katalunya bölgesinin dünyadaki diğer yerlerden farkı nedir?

Flamenko’yu dünyada farklı şekillerde öğreten sayısız dans okulu vardır. Barselona’ya gelip derslerimize katılarak bizim stilimizde flamenko eğitimi alarak(veya uygulamalı çalışmalarımıza katılan) kendi öğrencilerine de böyle aktaran dans eğitmenleri de vardır, burada öğrenip kendi ülkelerde flamenko yapan dansçılar da vardır. Özellikle Japonya’dan çok fazla öğrenci geliyor. Japonlar çok iyi dans ediyorlar.

“Flamenko atalarımdan gelen ve günümüzde hayata, arkadaşlarıma, topluma, dünya halklarına dokunduğum bir sanatsal iletişim formudur”

Senin için flamenkonun anlamı nedir? Hayatında nasıl bir önemi var?

Benim için çok fazla önemi var. Benim için flamenko hayat demek veya hayat da flamenko demektir. Ülkemde de flamenko çok özel bir yere sahip. Flamenko benim atalarımdan gelen ve günümüzde hayata, arkadaşlarıma, topluma, dünya halklarına dokunduğum bir sanatsal iletişim formudur. Köklü bir kültürel mirastan bahsediyoruz ve bu muhteşem form hem gelenekten besleniyor hem de günümüzde de bizler sayesinde çağdaş bir yorumla dünyaya kapısını sonuna kadar açıyor. Flamenko yüzyıllardır bu topraklarda yaşıyor ve ben de bunun bir temsilcisiyim. Bu benim için gurur verici bir durum.

“Bedenim ve ruhum sahnede bir dansta buluşuyor”

Flamenkoyu tutku ile de eşleştirenler var. Senin için nasıl bir tutkudur?

Flamenko benim için en tutkulu müzik ve dans stilidir. Kendimi bu tutkulu dans ile ifade edebildiğim için çok iyi hissediyorum. Bedenim ve ruhum sahnede bir dansta buluşuyor.

“Bu tutkulu dansı kendi yorumlarım ve kareografilerim ile kendime ait bir çatı altında yapma ideali çerçevesinde BFB’i kurdum”

Bu temsiliyeti kurucusu olduğunuz Barcelona Flamenco Ballet(BFB) çatısı altında sürdürüyorsunuz. Nasıl oldu kuruluş aşaması ve nasıl yol alıyorsunuz?

2017 yılında önemli bir karar alarak bu tutkulu dansı kendi yorumlarımla, kendi kareografilerim ile kendime ait bir çatı altında yapma ideali çerçevesinde Barcelona Flamenco Ballet’i kurdum. Ben BFB’de baş dansçıyım, kareografım, yöneticiyim(direktör) ve şirketin sahibiyim. Bunların her birisini de hakkıyla yapmaya çalışıyorum ama bu benim için de çok komplike bir durum oluşturuyor.

“BFB hayalimdi ve şimdi bu gerçekleştirdiğim hayali sürdürüyorum. Burada yaptığım her şey benim için çok özeldir"

Bu durum zaman zaman senin için çatışmalar, çelişkiler veya zamanın yetersizliği yaratıyor mu?

Bu arada evli olduğumu ve bir kız çocuk babası olduğumu da buna eklemek isterim. Babalık dışında hepsi benim işimin bir parçası ve benim bebeklerim gibi onları büyütüyorum. Bu benim hayalimdi ve şimdi bu gerçekleştirdiğim hayali sürdürüyorum. BFB içinde yaptığım her şey benim için çok özeldir.

Başka hayallerin de vardır eminim? Sanatta hayaller bitmez.

Evet.Mayomu giyip plaja gitmek, golf oynamak. Bu yaşam çok zor ve sadece 3 günde ailem ile ilgilenebiliyorum. Kızımın adı Triana’dır. Triana, Sevilya’da flamenkonun doğduğu yerlerden birisi olan mahallenin adıdır.

Bu görevlerine baktığımızda senin için en temel ve öncelikli olan hangisidir?

Benim için öncelik dans etmektir. Müzik, şarkı, dans, izleyici, halk, diğer coğrafyalar ve dünyadaki salonlar. Bunları bana dansım sağlıyor.

“Hazırladığımız kareografilerin içinde birçok farklı türü eritiyoruz. 60 civarı kişiden oluşan bir BFB ekibimiz var”

BFB,bir flamenko topluluğu/oluşumundan çok fazlasıdır. İçinde bale, tiyatro, flamenko, edebiyat, caz, opera ve aklıma gelmeyen birçok sanatsal tür var.

Tamamıyla tablaolardan farklıdır. Bizim kendi kareografilerimiz de vardır, uyarlama kareografilerimiz de vardır ama bu kareografilerin içinde birçok farklı türü eritiyoruz. Bunun için de dansçılar, müzisyenler, benim de direktörü olduğum büyük bir sanat ekibi ve yönetim ekibinden oluşan geniş (60 civarı) bir BFB ekibimiz vardır.

“Flamenko da zaman içinde kendini yenileyerek, yeni stiller ekleyerek, zenginleşerek günümüze geldi. Şehir de bu ilerleyişe yeni mekanlarla, dans etmek için yeni alanlar açarak destek verdi”

Yaşadığınız şehir Barselona’nın flamenko ile ilişkisini de sizinle değerlendirmek isterim. Doğduğunuz 1990’ların Barselona şehri ile 2020’lerin Barselona’sı arasında ne gibi sosyal, kültürel farklar (değişimler) var ve flamenko bundan nasıl etkileniyor?

Flamenko o zamanlar da önemliydi. Eskiden de çok iyi dansçılar vardı ve çok seviliyordu. Flamenko da kendini yenileyerek, yeni stiller ekleyerek zenginleşerek günümüze geldi. Şehir de flamenkonun bu ilerleyişine yeni mekanlarla, dans etmek için yeni alanlar açarak destek verdi. Bu kültürün gelişmesi ve büyümesi için mekan da çok önemli. Kamusal farkındalık ve destek Barselona’da çok iyi durumdadır.

BFB olarak Carmen öncesinde Tempo Flamenco, Flamenco Reborn, Storm of Love, Re-Ocean ve Luxuria adlı gösterileri sahnelediniz. Bunlarda hangi temalar üzerine durdunuz?

Carmen dışındaki tüm gösteriler benim yaşamımdan deneyimlerin sahneye aktarımıdır.

İlk performansım olan Re-Ocean iklim değişikliği, ekosistem ve toplumun bilinçlendirilmesi ile ilgiliydi. Hayatın kaynağı suya ve azalan kaynaklara dikkat çekiyoruz. Projelerin isimleri de temalarıyla ilgili ipuçları veriyor.

“Carmen’i 2 farklı kareografi şeklinde hazırladık”

Bizet’in önemli eseri Carmen’i BFB yorumuyla izlemek harikaydı, eşsiz bir gösteri ortaya çıkmış. Carmen nasıl sizin sahnenize taşındı?

Bizet’in Carmen adlı eserini BFB olarak iki farklı kareografiyle yorumladık. Biri Kıbrıs’ta da sergilediğimiz sadece flamenko dansçıları ve müzisyenleri ile olandı. Diğeri ise büyük orkestra ile işbirliği içinde soprano operacıların da olduğu farklı bir kareografidir. Geçen hafta Türkiye, Portekiz ve İspanya’dan oluşan turdaydık. Bu hafta Kıbrıs’tayız. Son bir ayda 20 performans gerçekleştirdim. Gelecek hafta da Katalonya’da bir performansım olacak.

“Kıbrıs turu çok özeldi, seyirci de çok sıcak ve cana yakındı”

Kıbrıs turu nasıldı?

Kıbrıs turumuz çok özeldi. Güzel ve başarılı bir organizasyonla 3 gösteri için Kıbrıs’a geldik. Seyirci çok sıcak ve cana yakındı. Yoğun ilgi gördük. Performanslarımızda seyircinin o heyecanını sahneden hissedebiliyorduk.

Ricardo Sanches’in seni dansın Freddy Mercury’si ilan etmesiyle ilgili neler düşünüyorsun? Aranızda nasıl benzerlikler görmüş olabilir?

Ünlü yorumcu, programcı Ricardo Sanches benim Luxuria adlı flamenko performansımı izledikten sonra benim etkileyici yorumumu, enerjimi, karakterimi, izleyici ile etkileşimli dansımı Freddy Mercury’ye benzetti. Freddy Mercury benim için ikonik ve hayranı olduğum bir sanatçıdır. Ona benzetilmek bir gururdur.

Gerek sen gerekse diğer dansçılar kendilerini sanatsal açıdan nasıl beslerler ve/veya geliştirirler?

Dans çok fazla doğaçlama gerektirir. Sahne üstünde doğaçlama yönünüz de güçlü olması gerekir. Bizler kendi yapımlarımız içinde gelişiyoruz çünkü İspanya’nın en iyi 3-4 dans topluluğundan biriyiz.

“Yeni düşüncelere ve girişimlere verilen İspanya ve Katalonya hükümeti destekleri bizim için çok kritikti ve bu yolda yürümemizi sağladılar ”

Ülke turizmi açısından da bu köklü kültürel miras çok önemli bir yere sahip. Devletin, yerel hükümetlerin, belediyelerin flamenkoya desteği nasıldır?

İlk şirketimi kurduğumda yeni düşüncelere ve girişimlere verilen İspanya ve Katalonya hükümeti destekleri bizim için çok kritikti ve bu yolda yürümemizi sağladılar. BFB, İspanya Kültür Bakanlığı, Katalonya Özerk Yönetimi, Barselona İl Yönetimi, Barselona Şehir Konseyi (Belediye Meclisi), Avrupa Birliği, Institut Ramon Llull(Katalan dili ve kültürünün tanıtımını destekleyen kamu kuruluşu) ve Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)-(Katalonya Hükümeti Kültür Bakanlığı'na bağlı ve kültürel endüstrilerin ekonomik büyümesini, ticarileşmesini ve gelişimini destekleyen resmi kamu kurumu) tarafından destekleniyor.

Mesela sizin de söylediğiniz gibi Tablao Cordobés, Barselona’nın geleneksel olarak flamenkoyu yansıtan en köklü ve iyi bar gösterisidir. Orası çok turist çeker. Bu ve buna benzer yerler İspanya turizmine ciddi katkı sağlar.

“UNESCO tarafından dünyadaki flamenkoya dair tanıtımların baş dansçısı/baş kareografı olarak tavsiye edildim”

Flamenko dünya kültürel mirası adına da çok önemli bir yerde duruyor. UNESCO tarafından 2010 yılında Flamenko "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesine alındı ve ondan sonra da Endülüs'ün ruhunu tüm dünyada daha fazla tanınması ve tanıtılması yapılıyor. Senin de bu sürecin dışında olmadığını tahmin ediyorum.

Evet. UNESCO tarafından 2010 yılında Flamenkonun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesine alınmasıyla ben de UNESCO tarafından dünyadaki bu tanıtımların baş dansçısı/baş kareografı olarak tavsiye edildim.

“Gelecek gösterimiz ünlü Romeo ve Juliet olacak”

BFB’nin 2026-2027 ajandasında neler var? Sırada hangi büyük proje var?

Gelecek gösterimiz Romeo ve Juliet olacak. İngiliz oyun yazarı William Shakespeare’nin ünlü trajik aşk hikayesini yine kendi kareografimizle, başkalarına benzemeyen bir kadro ile sahneye koyacağız. Onunla ilgili kareografi çalışmalarımız devam ediyor.

KISA KISA….KISA KISA….. KISA KISA….KISA KISA

Prosper Merimee…. Eşsiz, Yenilik, tarihsel derinlik

Barselona…. Sagrada Familia, Gaudi, plajlar,

büyük salonlar,La Ramblas, Katalunya, yiyecekler

Tablao Cordobes(El Duende)…. Flamenko,Gelenek, çok iyi şov

Picasso…. Yenilik, dahi, tarihsel

J.Miro…. İspanya, orijinallik

Javier Bardem…. Çok iyi oyuncu ve kişilik

Pablo Almodovar…. İyi yaratım,iyi filmler, iyi İspanyol karakter

Rafael Nadal… İyi insan, başarı

Katalonya…. Hayallerimin şehri,sanatı çok destekleyen yönetim

Barça…. Takımım

Gaudi…. Muhteşem yaratıcı

Dans…. Hayatım

Flamenko…. Hayatım

Barcelona Flamenco Ballet….. Gerçekleştirdiğim en büyük hayalim

Freddy Mercury…. İkonik karakter

Kıbrıs…. İyi insanlar, plajlar, iyi zaman geçirmek,

House of Andalucía of Palau-Solita and Plegamans…Hayatım,arkadaşlar,ailem

Tiempe Nueve…. BFB hikayemin başladığı Özel, çok iyi bir gösteri

Başbakan Pedro Sánchez… Yorum yok