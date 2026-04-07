Fiziksel Aktivite Derneği: “Düzenli fiziksel aktivite yan etkisi olmayan bir ilaç niteliğinde”

Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği, modern yaşamın getirdiği hareketsizliğin, hem çocuklar hem de yetişkinler için ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu, düzenli fiziksel aktivitenin bu riskleri büyük ölçüde azaltabilen, yan etkisi olmayan bir “ilaç” niteliği taşıdığını belirtti.

Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Dernek Başkanı Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu Dünya Fiziksel Aktivite Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Her yıl 6 Nisan’da kutlanan Dünya Fiziksel Aktivite Gününün bireyleri daha aktif bir yaşam tarzına teşvik etmeyi amaçlayan önemli bir farkındalık günü olduğunu anımsattı.

Tüm yaş gruplarında hareketsiz sürenin azaltılması ve fiziksel aktivitenin günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirilmesi, sağlığın korunması ve yaşam kalitesinin artırılması açısından kritik rol oynadığını vurgulayan Topcu, “Sağlıklı bir gelecek için hareket etmek, bugün atılacak en değerli adımlardan biri olarak öne çıkıyorsa eğer “kendine ayırdığın en değerli zaman: hareket ettiğin andır” dedi.

Topcu, teknolojinin hayattaki yerinin artmasıyla birlikte günlük hareket miktarının giderek azaldığına işaret ederek, özellikle masa başı çalışma, uzun süreli ekran kullanımı ve ulaşım alışkanlıklarının bireyleri daha sedanter bir yaşam biçimine sürüklediğini söyledi.

Bu durumun; obezite, kalp-damar hastalıkları, diyabet ve kas-iskelet sistemi problemlerinin artmasına neden olduğunu da dile getiren Topcu, Dünya Fiziksel Aktivite Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerin ise toplumun her kesimine hareketin önemini hatırlatmayı amaçladığını belirtti.

Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği olarak her yaş grubuna yönelik farkındalık etkinlikleri düzenleyerek fiziksel aktivite bilincini toplum genelinde artırmayı hedeflediklerini söyleyen Topcu, özellikle çocukluk döneminde kazanılan aktif yaşam alışkanlıklarının, bireyin ilerleyen yaşlardaki sağlık durumunu doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Fiziksel aktivitenin yalnızca fiziksel sağlığı değil; duygusal ve sosyal iyi oluşu da desteklediğine işaret eden Topcu, yeterli düzeyde ve düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerde stres seviyesinin azaldığını, uyku kalitesinin arttığını ve genel yaşam memnuniyetinin yükseldiğini hatırlattı.

Topcu, rehberlerin önerdiği fiziksel aktivite düzeylerinin bilinmesi ve bireylerin aktif yaşamı kendi sağlıkları kadar toplum sağlığı için de benimsemelerinin büyük önem taşıdığına değinerek yaşa göre değişen bu önerilerin, bireylerin gelişimsel ihtiyaçlarını ve fizyolojik kapasitelerini dikkate aldığını dile getirdi.

Topcu’nun yaşa göre aktivite önerileri ise şöyle;

“Çocuklar ve ergenler (5–17 yaş) için her gün en az 60 dakika orta-şiddetli fiziksel aktivite önerilirken, bu aktivitelerin çoğunlukla aerobik olması ve haftada en az üç gün kas ile kemik güçlendirici egzersizleri içermesi beklenir. Yetişkinlerde (18–64 yaş) haftada 150–300 dakika orta şiddette veya 75–150 dakika yüksek şiddette aerobik aktivite yapılması önerilir; buna ek olarak haftada en az iki gün kas güçlendirici egzersizlere yer verilmelidir. İleri yaş grubunda (65 yaş ve üzeri) ise bu önerilere ek olarak dengeyi geliştiren ve düşme riskini azaltan egzersizler ön plana çıkar”