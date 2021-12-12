Fiyatta fon ve vergi yükü ağır

Tedarikçiler Derneği, temel gıda ve temizlik ürünlerinde vergi, fon ve stopajın kaldırılmasına yönelik çağrı yaptı, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı, “Bu afaki bir açıklamadır. Maliye gelirleri, pandemi ve döviz krizinden etkilendiği için tümünün kaldırılması mümkün değil” dedi.

Hükümet ve Tedarikçiler Derneği arasında görüş ayrılığı yaşansa da gözler temel tüketim maddelerinde devletin aldığı fon vergilere çevrildi. Tedarikçiler Derneği’nin hazırladığı verilere göre; devlet ithal edilen ülkelere göre değişkenlik gösterse de farklı tüketim malzemeleri için, yüzde 0.03’den, yüzde 50’yi aşkın fon alıyor.

Ayşe GÜLER

Tedarikçiler Derneği, temel gıda ve temizlik ürünlerinde vergi, fon ve stopajın kaldırılmasına yönelik çağrı yaptı, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı, “Bu afaki bir açıklamadır. Maliye gelirleri, pandemi ve döviz krizinden etkilendiği için tümünün kaldırılması mümkün değil” dedi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Kalkanlı, devlet gelirlerinin içerisinde fonların payı olduğundan bahsetti, “Açıklama ile bunların kaldırılması için devletin gelirlerinin müsait olması gerekir” şeklinde konuştu.

Hükümet ve Tedarikçiler Derneği arasında görüş ayrılığı yaşansa da gözler temel tüketim maddelerinde devletin aldığı fon vergilere çevrildi.

Tedarikçiler Derneği’nin hazırladığı verilere göre; devlet ithal edilen ülkelere göre değişkenlik gösterse de farklı tüketim malzemeleri için, yüzde 0.03’den, yüzde 40’a kadar ulaşan fon alıyor.

DEVLET, HANGİ ÜRÜNDEN NE KADAR VERGİ ALIYOR? Bakliyat: Yüzde 2 Tarım Sigortası Fonu, yüzde 3 FİF.

Tavuk: Yüzde 5 FİF, yüzde 1 Hayvancılık Dairesi’ne kilo başına ödenen fon, yüzde 0.03 Veteriner Dairesi’ne kilo başına ödenen fon.

Bulgur: Yüzde 2 Tarım Sigortası Fonu, yüzde 18 Fiyat İstikrar Fonu (FİF).

Yağ: Yüzde 2 Tarım Sigortası Fonu, yüzde 3 FİF, yüzde 5 KDV,

Margarin: Yüzde 2 Tarım Sigortası Fonu, yüzde 3 FİF, yüzde 5 KDV

Çay: Yüzde 2 Tarım Sigortası Fonu, yüzde 5 KDV

Peynir: Yüzde 2 Tarım Sigortası Fonu, yüzde 3 FİF, yüzde 4 Tarım Bakanlığı’nın kilo başına aldığı fon.

Ketçap-mayonez: Yüzde 2 Tarım Sigortası Fonu, yüzde 16 KDV

Sebze: Yüzde 10 gümrük, yüzde 2 Tarım Sigortası Fonu, yüzde 3 FİF, yüzde 5 KDV

Çocuk bezi: Yüzde 5 KDV

Islak mendil: Yüzde 7 FİF, yüzde 5 KDV

Sıvı sabun: Yüzde 11 FİF, yüzde 5 KDV

Tuvalet kağıdı: Yüzde 7 FİF, yüzde 5 KDV

Şampuan: Yüzde 11 FİF, yüzde 5 KDV

Mop, süpürge, kova: Yüzde 5 FİF, yüzde 16 KDV

Kozmetik: Yüzde 5 FİF, yüzde 16 KDV

Dondurma (3. Ülke): Yüzde 40 gümrük, yüzde 30 FİF, yüzde 10 KDV, yüzde 2 Tarım Sigortası Fonu

Enerji içeceği: (3. Ülke): Yüzde 51 FİF, yüzde 16 KDV, yüzde 14,10 gümrük, yüzde 2 Tarım Sigortası Fonu.

Bakliyatta yüzde 3 FİF, yüzde 2 Tarım Sigorta Fonu

Devlet bakliyat için yüzde 2 Tarım Sigortası Fonu, yüzde 3 de Fiyat İstikrar Fonu’na vergi kesiyor.

Bununla birlikte tavuktan Fiyat İstikrar Fonu için yüzde 5, Hayvancılık Dairesi’ne kilo başına yüzde 1, Veteriner Dairesi’ne kilo başına ise yüzde 0.03 vergi ödeniyor.

Yemek yağı için Tarım Sigortası Fonu’na yüzde 2, FİF’e yüzde 3 kesiliyor, yüzde 5 de KDV alınıyor.

Çay için ise Tarım Sigortası Fonu’na yüzde 2, yüzde 5 de KDV alınıyor.

Çocuk bezinde yüzde 5 KDV…

Devlet çocuk bezi için yalnızca yüzde 5 KDV alıyor.

Sıvı sabun için FİF’e yüzde 11, KDV için ise yüzde 5 vergi devlet kasasına giriyor.

Tuvalet kağıdı için FİF’e yüzde 7, KDV için yüzde 5, ıslak mendilde FİF’e yüzde 7, KDV için ise yüzde 5, şampuan için de FİF’e yüzde 11, KDV için ise yüzde 5 vergi kesiliyor.

Kozmetik de yüzde 5 FİF, yüzde 16 KDV alınıyor.

Enerji içeceklerinde rekor…

3. ülkeden ithal edilen enerji içeceklerinde ise devlet kasasına giren fon ve vergilerde deyim yerindeyse rekor yaşanıyor.

FİF’e yüzde 51, KDV’ye yüzde 16, gümrüğe yüzde 14,10 vergi ödenirken, yüzde 2 Tarım Sigortası Fonu’na aktarılıyor.