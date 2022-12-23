Fiyatlar yerinde durmuyor

Fehime ALASYA

Yumuşatıcıdan kırmızı ete, yumurtadan, tuvalet kağıdına birçok üründe fiyatlar yine yükseldi.

Bazı hijyen ürünlerine beklenen zammın yavaş yavaş uygulamaya konduğu dikkat çekti. Uzun süredir 39 TL sularında seyreden yumuşatıcıların bu hafta 45,99’a çıktığı görüldü.

Geçtiğimiz hafta hem piyasa eksiği hem de fiyatlarıyla adından söz ettiren yumurta ise bu hafta kimi marketlerde eski fiyatından yer aldı, kimisinde yeni fiyatlarla. Buna göre yumurta fiyatları 78 TL’den başlayıp 93 TL’yi aştı.

Alışveriş sepetine her hafta farklı fiyattan yansıyan kırmızı ette ise bu hafta bazı ürünlerde yine artış görüldü. Geçtiğimiz hafta market kasabındaki reyonda 314 TL olan kuzu şişin kilosu bu hafta 335 TL’ye çıktı.

En uygun 279 TL’den başlayan kuzu şişin kilo fiyatı marketten markete değişkenlik gösterirken 350 TL’ye kadar çıktı.

Marketten markete fiyatları değişen diğer ürünler arasında yer alan tuvalet kağıtları, şampuan, tereyağı gibi birçok ürün yer aldı.

Aynı marka, aynı gramaj: bir markette 39.99 TL, diğerinde 45,50 TL!

Marketten markete değişen ürün fiyatları en çok da aynı marka ve gramajlardaki ürünlerde dikkat çekiyor. Bir markette 39.99 TL olan, 397 gram olan bir kutu alaska süt, diğer markette tüketiciye 45,50 TL’ye ulaşıyor.

Ortaköy’de yılbaşı köyü

Hem yeni yıla paylaşım ve umutlu girme hem de dayanışma içinde olma amacıyla hareket eden Molto Supermarket, 15-18 Aralık tarihleri arası saat 15.00 ila 22.00 saatleri arasında yeni yıl ‘Ortaköy’de yılbaşı köyü’ çadırlarında 2023’ü karşılamaya hazırlanıyor.

Bazı şirketlerin ortaklığı ve sponsorluğunda Molto Supermarket Ortaköy Oto Park alanında kurulan yeni yıl çadırı, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Çeşitli firmaların ürün tanıtımı ve tadım çalışması yaptığı yeni yıl çadırlarında, ziyaretçiler ücretsiz bu ikramlardan faydalanma fırsatı buluyor.

Yeni yıl müzikleri ile hem tadım, hem yeme içme hem de alışveriş ortamını açık havada yaşama imkanı sağlamaya çalışan şirket, yurt dışında oldukça yaygın olan yeni yıl çadırlarını ülkeye getirdi.

Krep, patlamış mısır ve pamuk şeker stantları en çok da çocukların gözdesi olurken, gözleme, bardakta mısır, çubukta patates, kestane, midye stantları hem çocuk hem de yetişkinlerin ilgisini çekti.

Yerli ve bölgeli esnafa öncelik verilen alanda, el emeği üretim yapan stantlara da satış alanları oluşturuldu.