Fiyatlar yeniden uçuşa geçti!

Serap ŞAHİN

UBP-YDP-DP Hükümetinin asgari ücreti, yasaya aykırı bir şekilde hayat pahalılığı oranının altında belirlediği yüzde 7,5’luk artış sonrası süt, yumurta, tavuk ve tüp gaza anında zam geldi.

YENİDÜZEN, markete gitti alışveriş sepetindeki 23 kalem ürünü inceledi.

6 ayda YENİDÜZEN’in hazırladığı alışveriş sepetindeki 23 kalem üründen 14’ünde artış gerçekleşirken, 5’inde indirim olduğu görüldü. Et ve ekmeğin fiyatı ise sabit kaldı.

Sıvı yağ, makarna, kahve, peynir, yoğurt, yumurta, un, şeker bif, domestos, sıvı sabun, tavuk, süt, kola 6 ayda zamlandı; kahveye yüzde 55,65 oranında artış gerçekleşti.

6 ayda yüzde 55,65 artışla YENİDÜZEN’in alışveriş sepetinde zam şampiyonu kahve oldu.

Yüzde 31,28 artışla 1 litre sıvı yağ ikinci sıraya yerleşirken, yoğurt yüzde 18 artışla üçüncü, tavuk yüzde 12,92 ile dördüncü, yumurta ise yüzde 5 artışla beşinci sırada yer aldı.

Kahveye 6 ayda %55,65 zam!

YENİDÜZEN’in alışveriş sepetindeki 22 kalem üründen 14 tanesinin fiyatı 6 ayda yükselişe geçti.

Sıvı yağ, makarna, kahve, peynir, yoğurt, yumurta, un, şeker bif, domestos, sıvı sabun, tavuk, süt, kola 6 ayda zamlandı; kahveye yüzde 55,65 oranında artış gerçekleşti.

Türk kahvesi Ağustos 2024’te 53,90 TL ‘ye satılırken Şubat 2025’te bu rakam yüzde 55,65 oranında artışla 83,90 TL’ye yükseldi.

Kahve, YENİDÜZEN’in alışveriş sepetindeki ürünlerde en fazla zam gelen ürün oldu.

Yüzde 31,28 artışla 1 litre sıvı yağ ikinci sıraya, yoğurt yüzde 18 artışla üçüncü sıraya, tavuk yüzde 12,92 ile dördüncü sıraya, yumurta yüzde 5 artışla beşinci sırada yer aldı.

22 üründen sadece 5 tanesi indirimde

YENİDÜZEN’in alışveriş sepetindeki 22 kalem üründen 5 tanesinde indirim meydana geldi.

Buna göre Ağustos 2024’te 101,99 TL olan pirinç kampanyaya girerek 84,90 TL oldu. Yumuşatıcı 129,99 TL’den 100 TL’ye, tuz 30 TL’den 29 TL’ye, şampuan 153,9 TL’den 134.90 TL’ye, 24’lü tuvalet kâğıdı ise 219,90 TL’den 209.90 TL’ye indi.

Et ve ekmek fiyatı sabit kaldı

Ağustos 2024’te 649,90 TL olan dana kıyma ve 949,90 TL olan kuzu şişin fiyatında 6 ayda değişiklik olmadı.

Ekmek fiyatı da 6 ayda 15 TL olarak raflarda yerini almaya devam etti.