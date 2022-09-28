Fiyat Performans Arayanların Adresi Atom Bilişim!

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Yerli sermaye ile 2010 yılında kurulan Atom Bilişim’in bilinirliği günden güne artıyor. Bilgisayar bileşenlerindeki üretim gücü, yurtiçi ve yurtdışı satın almaları sayesinde müşterilerine en uygun fiyata en iyi bilgisayarları satın alma olanağını sağlıyor.

Bilişim teknolojisini yakından takip eden Atom Bilişim, en son çıkan komponentleri en kısa sürede ürün gamında yer vermeye çalışıyor. Yeni çıkan oyun ve programları takip ederek, müşterilerinin en rahat oynayabileceği sistemleri listeliyor. Böylece kullanıcılara rehber olarak belirsizlikleri ve şüpheleri ortadan kaldırıyor.

Sahibi olduğu Turbox markasıyla daha çok Ev-Ofis bilgisayarlarında, Dragos markası ile oyun ve render bilgisayarı tarafında seçenekleri sunuyor.

Kağıthane’deki merkez binasında bulunan mağazası sayesinde gelen müşteriler ile birebir ilgilenmektedir. Müşterilerin isteklerini can kulağıyla dinleyip ihtiyaçlarını karşılayan en uygun bilgisayarı önermektedir.

Merkez binasında bulunan 2.El mağazası ile server parçaları, laptoplar, bilgisayar bileşenleri ve outlet masaüstü bilgisayarlarına ulaşabilirsiniz.

Atom Bilişim Güvenilir mi?

Türkiye’de 3 binin üstünde bayisi olan Atom Bilişim uzun yıllardır ticaretin içinde yer almaktadır. Mağazacılıkta da ilerlemek isteyen yerli yatırımcı, müşteri sadakatine çok önem vermektedir. Sattığı her üründen sonra müşterilerini tek tek aramaktadır. Müşterisinin aldığı ürün hakkında herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadığını merak eden Atom Bilişim ailesi, olumsuz bir dönüş aldığında sorunu en hızlı şekilde çözüme kavuşturuyor. Bunu Şikayetvar’daki puanı ile de gözlemlemekteyiz.

Atom Bilişim Ürünleri Garantili mi?

Turbox ve Dragos markalı ürünleri başta olmak üzere www.atombilisim.com.tr veya Atom Bilişim mağazasından alınan her ürün 2 yıl garanti kapsamındadır. Kullanıcı hatası olmayan her türlü problemde %100 çözüm odaklı olarak hareket edilmektedir.

Atom Bilişim’de Ödeme Seçenekleri Nelerdir?

Atom Bilişim web sitesinde ve mağazasında kredi kartı ve havale ile ödeme seçenekleri mevcut. Yapacağınız tek çekim ödemelerini de bankanız ile görüşerek taksitlendirme yapabilirsiniz. İade etmek istediğiniz ürünlerde teslim alındığından itibaren 2-5 iş günü arasında ödeme şeklinize göre geri iade sağlanmaktadır.