Fırsatlar ve riskler masaya yatırılıyor

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, taşınmaz mal konusundaki belirsizliklerin inşaat sektörüne etkilerini bilimsel çerçevede ele almaya devam ediyor.

Oda, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören “Taşınmaz Mal Krizinin İnşaat Sektörüne Etkisi” başlıklı panelin ardından bu yıl konuyu daha geniş bir çerçevede değerlendirmek üzere çalıştay ve ardından ikinci bir panel düzenliyor.

Yeni panel, “Taşınmaz Mal Krizine Sürdürülebilir Çözüm Arayışları: Fırsatlar ve Riskler” başlığıyla gerçekleştirilecek. Panelde, taşınmaz mal meselesinin yalnızca sektörel değil, aynı zamanda hukuki, ekonomik ve siyasal boyutlarıyla da ele alınması hedefleniyor.

İlki 10 Eylül 2024 tarihinde yapılan panel, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve aralarında akademisyenler, hukukçular, müzakereciler ve mühendislerin yer aldığı uzman katılımcılarla dikkat çekmişti. Panelde, Kuzey Kıbrıs’taki taşınmaz mal krizinin mevcut yasal düzenlemeler ve siyasal gelişmeler ışığında sektöre olan etkileri bilimsel verilerle ortaya konmuştu.

Bu yıl düzenlenecek olan çalıştay ve ardından sonuçlarının sunulacağı yeni panel ile hem geçmişte yapılan tartışmaların derinleştirilmesi hem de sürdürülebilir ve uygulanabilir çözüm yollarının masaya yatırılması amaçlanıyor. Etkinlik tarihi, konuşmacılar ve detaylı program kamuoyuyla ilerleyen günlerde paylaşılacak.