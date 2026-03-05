Firariler yakalanmadan önce hırsızlık yaptı

“Dükkân Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar” suçlarından tutukluyken Gazimağusa Polis Müdürlüğü Merkez Karakolu hücresinden dün sabah firar eden ve öğleden sonra yakalanan iki kişinin dün bir oto galeri ile marketten hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Polis açıklamasına göre oto galerinin penceresi kırarak iki motosiklet; markete de girilerek gıda ürünleri, 4 demir para kasası ile içerlerinde bulunan 10 bin TL ve cep telefonu çalındı.

Yürütülen ileri soruşturmada suçları işleyenlerin T.Ç.(E-28) ile Ö.Ç. (E-23) olduğu belirlendi.

Mağusa’daki faaliyette olmayan otelden çeşitli eşyalar çalınmasının zanlıları da T.Ç ve Ö.Ç.

Kişilerle ilgili yürütülen ileri soruşturmada şubat ayında Gazimağusa’daki faaliyette olmayan bir otelden çeşitli eşyalar çalınmasının da sorumluları oldukları belirlendi.

Gazimağusa’da faaliyette olmayan bir otelin kapı camı şubat ayında kırılarak açıldı ve televizyon, 2 buzluk tipi klima iç ve dış üniteleri, 10 boş mutfak tüpü, 3 gazlı şofben, 50 litrelik su kazanı ve bakır kablo kimliği çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlıların “Dükkan Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar” suçlarından tutuklu bulunan T.Ç ile Ö.Ç.(E-23) olduğu tespit edildi. T.Ç ve Ö.Ç’nin otelden çaldıkları klima iç ünitesini, piyasa değerinin altında satın aldığı tespit edilen M.K.(E-22) de tutuklandı.