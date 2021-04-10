Firari Hükümlü Kıbrıs’ta yakalandı

Hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından Türkiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan, terör örgütü propagandası yapma suçundan da aranan firari hükümlü Kıbrıs’ın kuzeyinde yakalanıp götürüldüğü Mersin'de cezaevine gönderildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından da kesinleşmiş 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu tespit edilen S.A'nın adresi belirlendi.

Kıbrıs’ın kuzeyinden sınır dışı edilmesinin ardından gemiyle Mersin Uluslararası Limanı'na götürülen hükümlü, Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

S.A'nın emniyetteki ifadesinde, birçok sokak eylemine katıldığını ayrıca terör örgütü PKK adına Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet yürüten bir dernek üzerinden örgüte eleman temin edilmesi ve Türkiye'den kaçan örgüt mensuplarının dernek çatısı altında korunması sürecini anlattığı öğrenildi.

Hükümlü S.A, işlemlerin ardından Mersin’de cezaevine gönderildi.