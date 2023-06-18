Final Üniversitesi GİNOVA merkezi kurdu

Final Üniversitesi, Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (GİNOVA) adıyla öncü bir merkez kurduğunu açıkladı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, girişimcilik ve inovasyon alanında yeni bir dönem olarak nitelenen merkez, düzenlenen lansmanla tanıtıldı.

Merkezin, uzun zamandır girişimcilik alanında iş dünyası ve akademik alanda çalışmalar yapan Final Üniversitesi Öğretim Üyesi ve corpEQ Kurucusu Doç. Dr. Arzu Girişken'in liderliğinde faaliyet göstereceği kaydedildi.

Final GİNOVA’nın, Kuzey Kıbrıs ve bölgede girişimcilere yol göstererek, ülkenin istihdam, ekonomi ve dış ilişkiler gibi kilit alanlarda daha da güçlenmesine destek olmayı hedeflediği vurgulandı.

Merkezin paydaşlarının Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) olacak.

Yatırımcı-girişimci ilişkilerinin güçlendirilmesine katkıda bulunacağı kaydedilen Final GİNOVA, dünyada kapsam olarak az benzeri olan bir nöro laboratuar olan Final GİNOVA NeuroLab bünyesinde nöropazarlama ölçümleri ve nörogirişimcilik kavramı üzerinde çalışmalar yapacak.

Final GİNOVA’nın ayrıca, bireylere ve kurumlara danışmanlık hizmetleri sunarak onlara yol göstermeyi hedeflediği bildirildi.