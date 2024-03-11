“Filistin Sorunu, Ortadoğu ve Ötesi” başlıklı panel düzenleniyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), İsrail’in Gazze şeridindeki saldırılarıyla ilgili “Filistin Sorunu, Ortadoğu ve Ötesi” başlıklı panel düzenliyor.

CTP’den yapılan açıklamada, söz konusu panel 14 Mart Perşembe akşamı 19.00’da KTAMS Barış Salonu’nda gerçekleşecek.

CTP’den yapılan açıklama şöyle:

“Birleşmiş Milletler de dahil birçok uluslararası örgüt tarafından "Bitmek bilmeyen ve derinleşen bir trajedi, yeryüzündeki cehennem" olarak tanımlanan Gazze’de yaşananlar büyük bir insanlık ayıbı olarak karşımızda durmaya devam ediyor. Savaşlar, insanlığın en karanlık anlarını, yıkımını ve acılarını temsil ederken, en büyük insanlık ayıbı ve barbarlığın ta kendisidir. CTP, barbarlığa karşı insanlıktan ve uygarlıktan yana taraf olmak bilinciyle bu karanlık süreci yakından takip etmektedir. Başta Filistin Sorunu olmak üzere Ortadoğu’da yaşananları daha iyi anlamak, yanı başımızdaki coğrafyada olup-bitenlere daha güçlü ses vermek için bölgede yaşananları en iyi analiz edebilen, alanında uzman akademisyenlerle “Filistin Sorunu, Ortadoğu ve Ötesi Paneli” gerçekleştiriyoruz.

Partimizin eğitim merkezi PEMER tarafın organize edilen panelde; bölgede yaşananları en yakından takip eden gazeteci yazar Fehim Taştekin, yine bölgedeki siyasi gelişmeleri bize en iyi aktarabilecek ülkemizin önde gelen Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Nur Köprülü ve o coğrafyayı yakından tanıyan Prof. Dr. Omar Mustafa’nın panelist olarak yer alacaktır. 14 Mart 2024 Perşembe günü, saat 19.00’da KTAMS Barış Salonunda gerçekleştirilecek panele tüm halkımız davetlidir.”