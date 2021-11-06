Fileleftheros - To Vima işbirliği

Kıbrıs'ın güneyinden ve Yunan basınından Fileleftheros ile “To Vima” isimli gazeteler arasında, haftada bir Kıbrıs’ın güneyi ve Yunanistan’da birlikte yayımlanma konusunda işbirliğine gidildi.

İşbirliğinin, yarından (7 Kasım) itibaren başlayacağı, Pazar günleri To Vima’nın Pazar günleri Fileleftheros ile birlikte güneyde, Fileleftheros’un da To Vima ile birlikte (her iki gazetenin Pazar ekleri de dahil) Yunanistan’da yayımlanacağı kaydedildi.