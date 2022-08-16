“Filelefteros gazetesinin son yaptığı haberler asılsız ve yanıltıcıdır...”

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslıtürk Üyesi Hakkı Müftüzade, Filelefteros gazetesinin son haberlerinin gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler içerdiğini söyledi.

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nden dün yapılan açıklamada şöyle denildi:

“9 Ağustos 2022 tarihli bir haberde, 5 Kıbrıslırum'un Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'e ait bir arsaya gömüldüğüne ilişkin haber doğru değildir. Mevlevi Tekkesi'nde yapılan kazılarda bulunan kalıntılar, Evkaf'a ait olan Tekke Bahçesi’nde bulundu.

Kayıp Şahıslar Komitesi ile herhangi bir bilginin teyidi için temas kurulmadığından, kimliklendirilen ve ailelerine iade edilen Kıbrıslı Rumların sayısı olarak verilen bilgi de doğru değildi.

Mevlevi Tekkesi Bahçesi’nden sadece 4 kişiye ait kalıntılar bulunmuş ve sadece birinin kimliği tespit edilmiştir. Buna ek olarak, 1963'te Kıbrıslırumların toplam kayıp sayısı 44 değil 42’dir.

Bu yazı ve aynı gazetenin daha sonraki günlerde yayınladığı diğer yazılar, araştırma eksikliğinden dolayı yanıltıcıdır ve gerçek dışı bilgiler içermektedir...”