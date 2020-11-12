Fikret Demirağ, 29 Kasım Pazar günü anılacak.
Fikret Demirağ 10. Yıl Anma Etkinlikleri 29 Kasım’da yapılacak, etkinlik saat 10.00’da Lefke Ağaçlı Kahvehanesi’nde başlayacak
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Fikret Demirağ 10. Yıl Anma Etkinlikleri 29 Kasım’da yapılacak
Lefke Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, etkinlik saat 10.00’da Lefke Ağaçlı Kahvehanesi’nde başlayacak. Etkinlik kapsamında Fikret Demirağ’ın doğduğu ev ziyaret edilecek, ardından Bademliköy Fikret Demirağ Şiir Tepesi’nde şiir ve müzik dinletisi yapılacak.
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