"Fiilen 7 tur geçti, seçemeyeceğiniz insanı aday yapmayın!"

Kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Fiilen 7 tür geçti. Yine gece yarısı ve siz sekizinci tura geçmekten söz ediyorsunuz" dedi.

Erhürman, "Bu Meclisin, bu halkın, bu kadar şey çekmesine rağmen devam ediyorsunuz. Ne yapmaya çalıştığınızı söyleyin. 25 kabul var diye seviniyor musunuz? Dalga mı geçiyorsunuz?" Diye sordu. Erhürman, "Bu Meclisten gelmiş geçmiş milletvekillerinden biri bugün ne yazdı biliyor musunuz? 6 dönem Mecliste görev yaptım. Ben yaşantımın sonunda aileme vasiyet ediyorum; hayatımı kaybettiğimde bu Mecliste tören yapılmasın diyor. Kim diyor? Dr. Mustafa Arabacıoğlu... Tüm hikaye koltuk. Başka bir hikaye yok! Siz bu memlekette kurultay nedeniyle okulları 1 hafta geç açtınız. Mesele çocuklar değil, koltuk. Memlekette ekonomi güneye kaydı, kılı kıpırdayan yok, 4 gündür Mecliste bunu yapıyorsunuz. Seçmeyeceğiniz insanı aday yapmayın!" dedi.

Erhürman, "Bu saatten sonra siz, Meclis Başkanı seçmiş olmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Bu saatten sonra tek bir gündem var" diyen Erhürman, "erken seçim" çağrısını yineledi.