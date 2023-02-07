Feyzioğlu: “Muhtemelen yanlış, yanıltıcı bilgi yayılıyor”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Adıyaman’daki enkazdan kurtularak, İstanbul Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırıldığı iddia edilen iki öğrencinin merkezi sistemde kaydının bulunmadığını açıkladı, “Muhtemelen yanlış, yanıltıcı bilgi yayılıyor” dedi.

Feyzioğlu, Adıyaman’daki ekiplerin vinçler ve iş makinelerinin yardımıyla bütün güçleriyle çalıştıklarını söyleyerek, “Enkaz başından az da olsa umut veren bir ihtimal bilgisi geldi” dedi.

102 profesyonel eğitimli arama kurtarma, hemşire ve doktor ekibinin Ercan’dan Adıyaman’a hareket ettiğini belirten Feyzioğlu, gemiyle giden arama kurtarma ekibi ve araçlarının da Adıyaman’a ulaştığı bilgisini paylaştı.