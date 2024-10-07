Fethiye Villa Kiralama Tatili: Unutulmaz Bir Deneyim İçin Rehber Kayaköy Villas

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Fethiye villa kiralama son yıllarda tatilciler arasında oldukça popüler hale geldi. Türkiye'nin en güzel tatil beldelerinden biri olan Fethiye, sadece doğası ve deniziyle değil, sunduğu villa tatil seçenekleriyle de ön plana çıkıyor. Tatilciler, otel kalabalığından uzak, doğayla iç içe ve tamamen kendilerine ait bir alanda tatil yapmanın keyfini çıkarıyorlar. Peki, Fethiye'de villa tatili yaparken hangi noktaları ziyaret etmeli ve villa kiralarken nelere dikkat etmeli? İşte sizin için derlediğimiz rehber.

Fethiye'de Gezilecek 15 Muhteşem Yer

Ölüdeniz

Dünyaca ünlü Ölüdeniz, sakin ve berrak deniziyle büyüleyici bir plaj. Yamaç paraşütü yaparak bu manzaranın tadını gökyüzünden çıkarabilirsiniz.

Kelebekler Vadisi

Sadece tekneyle ulaşılabilen bu doğa harikası vadi, 80'den fazla kelebek türüne ev sahipliği yapıyor. Doğayla baş başa bir deneyim için mutlaka uğrayın.

Saklıkent Kanyonu

13 kilometre uzunluğundaki bu kanyon, serin suları ve yürüyüş parkurlarıyla macera severlerin vazgeçilmezi. Yazın sıcağından kaçmak için ideal bir yer.

Kayaköy

Tarihi Kayaköy, Rumların terk ettiği bir hayalet köy. Taş evleri ve mistik atmosferiyle tarih severlerin ilgisini çekiyor. Özellikle burada yer alan Kayaköy Villas konaklama için güvenilir bir seçenek.

Fethiye Marina

Fethiye'nin kalbi diyebileceğimiz bu marina, lüks yatlar, restoranlar ve kafelerle dolu. Gün batımında burada yürüyüş yaparak huzuru hissedebilirsiniz.

Gemiler Adası

Tarihi kalıntıları ve sakin koylarıyla bilinen bu ada, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası.

Kabak Koyu

Doğal güzellikleriyle ünlü Kabak Koyu, kamp yapmak isteyenler için ideal bir seçenek. Ayrıca koyda yüzme ve yürüyüş imkanları da var.

Telmessos Antik Kenti

Fethiye'nin en eski yerleşimlerinden biri olan Telmessos, antik tiyatrosu ve kaya mezarlarıyla tarihe bir yolculuk sunuyor.

Çalış Plajı

Geniş ve uzun bir sahil şeridine sahip olan Çalış Plajı, deniz sporları ve gün batımı manzaralarıyla meşhur.

Letoon Antik Kenti

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Letoon, Likya uygarlığının dini merkezi. Tarihi yapıları ve heykelleriyle büyüleyici.

Patara Plajı

Türkiye’nin en uzun plajlarından biri olan Patara, aynı zamanda caretta carettaların yumurtlama alanıdır. Burada tarihle iç içe bir deniz keyfi yaşayabilirsiniz.

Babadağ

Yamaç paraşütü için dünyadaki en iyi lokasyonlardan biri olarak kabul edilen Babadağ’dan Fethiye’nin muhteşem manzarasına kuş bakışı şahit olabilirsiniz.

Likya Yolu

Dünyanın en güzel yürüyüş rotalarından biri olan Likya Yolu, doğa ve tarih severler için mükemmel bir deneyim sunuyor.

Göcek

Göcek, lüks yatları ve masmavi koylarıyla bilinir. Tekne turlarına katılarak bu eşsiz koyları keşfedebilirsiniz.