Ferit Denyalı'nın ölüm nedeni kalp krizi
55 yaşındaki Ferit DENYALI’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
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Mağusa’da ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği bir sırada yaşamını yitiren 55 yaşındaki Ferit DENYALI’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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