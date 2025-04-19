Fenerbahçeliler Derneği’nden anlamlı 23 Nisan ziyareti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, KKTC Fenerbahçeliler Derneği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evleri’ni ziyaret etti.

Açıklama şu kelimeler kaydedildi:

“Bu özel günde çocukların yüzünde bir tebessüm bırakabilmek adına, çocuklarımıza yazlık pijamalar hediye ettik. Yanımızda götürdüğümüz pasta, balonlar ve çeşitli oyunlarla birlikte, çocuklarla eğlenceli ve unutulmaz bir gün geçirdik.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği olarak, çocuklarımızın her zaman yanındayız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sevgi dolu bir ortamda destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”