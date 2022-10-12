Fenerbahçe, İstanbul-Rodos-Larnaka yolunda

Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı Kıbrıs'ın AEK Larnaka ekibi ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, bugün saat 16.00'da İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Rodos’a gidecek, kafile, buradan da Lanaka'ya uçacak.

Fenerbahçe daha önce de gelmişti

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe 2012-2013 sezonunda bir başka Kıbrıs takımı AEL Limasol ile aynı grupta yer almıştı.

Söz konusu sezon C Grubu'nda mücadele eden iki ekip İstanbul ve Lefkoşa'nın güneyinde karşı karşıya gelmiş Fenerbahçe İstanbul'da mücadeleyi 2-0, Lefkoşa'daki mücadeleyi ise 1-0 kazanmıştı.