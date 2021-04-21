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“Federasyon Yolunda Birlikte” diyen 113 örgütten ortak ses

“Federasyon Yolunda Birlikte” diyen 113 örgütten ortak ses

“Yaygın hayal kırıklığına rağmen, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, İki bölgeli, İki toplumlu bir Federasyon temelinde yeniden birleşme ve barış isteği konusunda benzeri görülmemiş bir kararlılık göstermektedirler.”

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Kıbrıs’ın tamamında örgütlü 113 siyasi parti ve sivil toplum örgütü ortak mesaj verdi: “Liderlerin aksine sivil toplum federal çözümde kararlıdır.”

24 Nisan’da eş zamanlı olarak adanın her iki yanında ortak barış etkinliği düzenleyecek örgütler, çözümü “Tek egemenliğe, tek uluslararası kimliğe ve tek vatandaşlığa sahip yeniden birleşmiş, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon” olarak tanımladı.

“Kıbrıs yine kritik bir dönüm noktasında” diyen örgütler, adada kalıcı bölünme ve ilişkilerin gerilmesi tehlikesini dikkat çekerek, liderlerin federal çözüm karşıtı duruşlarını terk etmelerini istedi.

Birleşmiş Milletler’in önerilerine olumlu ve net yanıt isteyen örgütler, “Liderlik tarafındaki siyasi irade eksikliğinin aksine, dikenli telin her iki tarafındaki Sivil Toplum’da koşullar tamamen farklıdır” görüşüne yer verildi.

113 örgütün ortak bildirisinde vurgulandı:
“Yaygın hayal kırıklığına rağmen, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, İki bölgeli, İki toplumlu bir Federasyon temelinde yeniden birleşme ve barış isteği konusunda benzeri görülmemiş bir kararlılık göstermektedirler.”

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler’in birlikte harekete geçerek, kararlılıkla, yeniden birleşme adımlarını talep ettiği ortak bildiride bildiride, yeniden birleşme mesajı verildi.


İşte 113 örgütün talepleri
 

Kararlılıkla belirtiriz ki:

  1. Barışçıl bir gelecek için mevcut tek seçenek, BM kararlarında tanımlanan siyasi eşitlik temelinde, İki bölgeli, İki toplumlu bir Federasyon çatısı altında yeniden birleşmektir.
     
  2. Bugüne kadar elde edilmiş yakınlaşmalar ve BM Genel Sekreteri'nin Crans Montana'da masaya koyduğu 6 maddelik önerisi, tüm taraflar için ivedi olumlu gelişmelerin sağlanması yönündeki tek pragmatik seçenektir. Kıbrıslı Türkler’in tüm karar alma düzeylerine etkili katılım hakkına saygı duymak ve BM Genel Sekreteri tarafından önerilen yeni bir güvenlik düzenlemesini kabul etmek, bir anlaşmaya varılması için elzemdir.
     
  3. Kuzey ve güney arasındaki tüm geçişlerin; geçiş noktalarında makul önlemler alınarak, adanın diğer kısımlarında olduğu gibi tüm gereklilikler uygulanarak, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi işbirliğini geliştirmesi için güçlendirilerek, derhal açılması gerekmektedir. Dayanışma ruhu içinde, önümüzdeki zor aylarda pandemiyle mücadele etmek için tüm alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu, fiilen bölünmüş ülkemizin her yerinde ticareti ve istihdamı artırmak ve Kıbrıslı Türk topluluğu üzerindeki mevcut olağanüstü koşullardan kaynaklanan olumsuz ekonomik yükü en aza indirmek için Yeşil Hat Tüzüğüne dayalı uluslararası pazarlara erişim anlamına gelmektedir.
     
  4. Doğu Akdeniz'de, bölgedeki hüküm süren istikrarsız durumu körükleme eğiliminde olan tüm eylemlerden vazgeçilmesi, müzakere sürecinin sonuç vermesi için gerekli alan ve zamanı sağlamak için elzemdir. Aynı zamanda, hidrokarbon sahasının araştırılması ve geliştirilmesi ile ilgili çevresel konuların, mevcut etki ve risk minimizasyonu ihtiyaçları doğrultusunda dikkatlice yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.
     
  5. BM Genel Sekreterini, 1974 öncesi sahiplerine geri verilmesi amacıyla Kapalı Maraş’ın, BM gözetiminde planlanması ve geliştirilmesi için uzmanlar ve temsilcilerden oluşan iki toplumlu teknik komiteye öneriler sunarak pratik adımlar atmaya çağırıyoruz.

 

Biz, Sivil Toplumu temsil eden Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgütler, sivil hareketler ve kişiler olarak, bugüne kadar elde edilen yakınlaşmalara olan bağlılığımızı ve desteğimizi yeniden teyit ediyor ve bunların her iki taraf için de kabul edilebilir kapsamlı bir çözüm için çerçeve oluşturduğuna inanıyoruz. Her iki tarafın da yakınlaştığı ve defalarca teyit ettiği gibi, Çözüm’ün beraberinde, tek egemenliğe, tek uluslararası kimliğe ve tek vatandaşlığa sahip yeniden birleşmiş, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyonu getirmesi gerektiğini yeniden vurgulamak istiyoruz. Bu yakınlaşmalar, Kıbrıs sorununun barışçıl çözümü yolundaki en değerli varlığını temsil etmektedir.

Üçüncü tarafların müdahalesinden arınmış yeniden birleşmiş bir ülke ve gelecek nesiller için barışçıl bir gelecek için, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlanan siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona ulaşmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız. Yeniden birleşmiş barışçıl bir Kıbrıs, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunabilir. Böylece, üç ülke Doğu Akdeniz'de ve daha geniş alanda bir işbirliği modeli ve bir barış köprüsü oluşturabilir. Biz Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olarak bu ortak vizyonu paylaşıyor ve ülkemizin yeniden birleşmesi için ifade ettiğimiz ortak irademize saygı duyulmasını talep ediyoruz.

Kıbrıslı Rumlar ve Türkler, yeniden birleşmeye giden ortak yol üzerinde birlikte yürüyor ve her türden bölünmeye yol açacak tüm önerileri reddediyorlar. Birlikte yürümek, başarının özüdür!

Etkinliğe destek veren örgütlerin listesi (alfabetik olarak):

  1. Active Citizens - Ενεργοί Πολίτες
  2. Actor's branch-SIDIKEK PEO
  3. AKEL - Progressive Party of the Working People    
  4. Anatropi
  5. Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74
  6. Association of Historical Dialogue and Research
  7. Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
  8. Athletic-Cultural Youth Association " Peace and Friendship"
  9. Australian Peace Initiative for Cyprus (Bi-Communal)
  10. Avli - Αυλή
  11. BARAKA Cultural Group
  12. Barış ve Demokrasi İnisiyatifi
  13. Bağımsızlık Yolu
  14. Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
  15. Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can
  16. Bi-communal Kyrenia Initiative
  17. Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN
  18. CTP - REPUBLICAN TURKISH PARTY
  19. CTP Youth
  20. Customs Workers Trade Union - GÜÇ-SEN
  21. Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES
  22. Cypriotism Movement
  23. Cypriots' Voice
  24. Cyprus Academic Dialogue
  25. Cyprus Association of Social Psychology
  26. Cyprus Natural Coastline - Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών
  27. Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
  28. Cyprus Publishers Association - KYa B
  29. Cyprus Reunification Movement
  30. Cyprus Song Association - KIBHAD
  31. Cyprus Sustainability Institute
  32. Cyprus Turkish Building Contractors Association
  33. Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ
  34. Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS
  35. Cyprus Turkish Teachers Trade Union - KTÖS
  36. Cyprus Writer's Union
  37. Cyprus Youth Platform
  38. Dayanışma - Solidarity
  39. Eastern Mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
  40. EDON
  41. EL-SEN
  42. EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN
  43. Enorasis sociocultural club
  44. Epilogi Limassol cultural movement
  45. Famagusta for Cyprus
  46. Famagusta for Cyprus Youth
  47. Famagusta Initiative
  48. Famagusta Our Town
  49. Feminist ATÖLYE
  50. Friends of Cyprus
  51. GAT -Gender Advisory Team
  52. German-Cypriot Forum
  53. Girne Düşünce Derneği
  54. Hade!
  55. Hands across the Divide
  56. HASDER
  57. HAZINE-SEN
  58. Home for Cooperation
  59. IKME Sociopolitical Studies Institute
  60. INVEST IN EDUCATION
  61. İskele Citizens Initiative
  62. KIBRIS TEK YURT HEP BiRLiKTE- ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΛOΙ ΜΑΖΙ
  63. KISA – Action for Equality, Support, Antiracism
  64. KLIIR
  65. Kontea Heritage Foundation
  66. Larnaca for Solution - Reunification Movement
  67. Left Wing
  68. Limassol Civil İnitiative - Solution-Reunification-Peace
  69. MAGEM
  70. Movement for a Federal Cyprus
  71. Municipal Workers Trade Union - BES
  72. New Cyprus Association
  73. New Cyprus Party YKP
  74. New Internationalist Left
  75. NGO Support Centre
  76. OPEK - Association for Social Reform
  77. Pancyprian Federation of Trade Unions PEO
  78. Pancyprian Peace Council
  79. Peace & Solidarity Initiative with Cyprus (P.E.A.K)
  80. Peace Association
  81. PEACE DECISION - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
  82. People's Peace Platform for Unıted Cyprus (London)
  83. POGO
  84. Post Research Institute
  85. Proodeftiki Primary School Teachers movement
  86. Proodeftiki Secondary School Teachers movement
  87. Proodeftiki Student Association
  88. Proodeftiki Technical Schools
  89. Publishers Trade Union - BASIN-SEN
  90. Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
  91. Sispirosi Atakton - Συσπείρωση Ατάκτων
  92. Socialist İnitiative
  93. Socialist Party of Cyprus
  94. Sol hareket
  95. Spirithkia -Σπιριθκιά
  96. State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
  97. Stop the War Coalition
  98. Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation
  99. TDP - SOCIAL DEMOCRATIC PARTY
  100. TDP Youth
  101. The Management Centre of the Mediterranean
  102. Third Community Forum
  103. TKP
  104. Turkish Cypriot Association for Democracy (London)
  105. Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS
  106. TÜRK-SEN
  107. Unite Cyprus Now!
  108. United Cyprus Party BKP
  109. United Cyprus Platform of the Overseas Cypriots
  110. United Democrats Youth organization
  111. United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
  112. We want Federation Left Movement - Αριστερή Κίνηση Θέλουμε Ομοσπονδία
  1. Workers Democracy – Εργατική Δημοκρατία

 

 

 

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