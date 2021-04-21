“Federasyon Yolunda Birlikte” diyen 113 örgütten ortak ses

Kıbrıs’ın tamamında örgütlü 113 siyasi parti ve sivil toplum örgütü ortak mesaj verdi: “Liderlerin aksine sivil toplum federal çözümde kararlıdır.”



24 Nisan’da eş zamanlı olarak adanın her iki yanında ortak barış etkinliği düzenleyecek örgütler, çözümü “Tek egemenliğe, tek uluslararası kimliğe ve tek vatandaşlığa sahip yeniden birleşmiş, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon” olarak tanımladı.



“Kıbrıs yine kritik bir dönüm noktasında” diyen örgütler, adada kalıcı bölünme ve ilişkilerin gerilmesi tehlikesini dikkat çekerek, liderlerin federal çözüm karşıtı duruşlarını terk etmelerini istedi.



Birleşmiş Milletler’in önerilerine olumlu ve net yanıt isteyen örgütler, “Liderlik tarafındaki siyasi irade eksikliğinin aksine, dikenli telin her iki tarafındaki Sivil Toplum’da koşullar tamamen farklıdır” görüşüne yer verildi.



113 örgütün ortak bildirisinde vurgulandı:

“Yaygın hayal kırıklığına rağmen, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, İki bölgeli, İki toplumlu bir Federasyon temelinde yeniden birleşme ve barış isteği konusunda benzeri görülmemiş bir kararlılık göstermektedirler.”

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler’in birlikte harekete geçerek, kararlılıkla, yeniden birleşme adımlarını talep ettiği ortak bildiride bildiride, yeniden birleşme mesajı verildi.





İşte 113 örgütün talepleri



Kararlılıkla belirtiriz ki:

Barışçıl bir gelecek için mevcut tek seçenek, BM kararlarında tanımlanan siyasi eşitlik temelinde, İki bölgeli, İki toplumlu bir Federasyon çatısı altında yeniden birleşmektir.

Bugüne kadar elde edilmiş yakınlaşmalar ve BM Genel Sekreteri'nin Crans Montana'da masaya koyduğu 6 maddelik önerisi, tüm taraflar için ivedi olumlu gelişmelerin sağlanması yönündeki tek pragmatik seçenektir. Kıbrıslı Türkler’in tüm karar alma düzeylerine etkili katılım hakkına saygı duymak ve BM Genel Sekreteri tarafından önerilen yeni bir güvenlik düzenlemesini kabul etmek, bir anlaşmaya varılması için elzemdir.

Kuzey ve güney arasındaki tüm geçişlerin; geçiş noktalarında makul önlemler alınarak, adanın diğer kısımlarında olduğu gibi tüm gereklilikler uygulanarak, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi işbirliğini geliştirmesi için güçlendirilerek, derhal açılması gerekmektedir. Dayanışma ruhu içinde, önümüzdeki zor aylarda pandemiyle mücadele etmek için tüm alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu, fiilen bölünmüş ülkemizin her yerinde ticareti ve istihdamı artırmak ve Kıbrıslı Türk topluluğu üzerindeki mevcut olağanüstü koşullardan kaynaklanan olumsuz ekonomik yükü en aza indirmek için Yeşil Hat Tüzüğüne dayalı uluslararası pazarlara erişim anlamına gelmektedir.

Doğu Akdeniz'de, bölgedeki hüküm süren istikrarsız durumu körükleme eğiliminde olan tüm eylemlerden vazgeçilmesi, müzakere sürecinin sonuç vermesi için gerekli alan ve zamanı sağlamak için elzemdir. Aynı zamanda, hidrokarbon sahasının araştırılması ve geliştirilmesi ile ilgili çevresel konuların, mevcut etki ve risk minimizasyonu ihtiyaçları doğrultusunda dikkatlice yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

BM Genel Sekreterini, 1974 öncesi sahiplerine geri verilmesi amacıyla Kapalı Maraş’ın, BM gözetiminde planlanması ve geliştirilmesi için uzmanlar ve temsilcilerden oluşan iki toplumlu teknik komiteye öneriler sunarak pratik adımlar atmaya çağırıyoruz.

Biz, Sivil Toplumu temsil eden Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgütler, sivil hareketler ve kişiler olarak, bugüne kadar elde edilen yakınlaşmalara olan bağlılığımızı ve desteğimizi yeniden teyit ediyor ve bunların her iki taraf için de kabul edilebilir kapsamlı bir çözüm için çerçeve oluşturduğuna inanıyoruz. Her iki tarafın da yakınlaştığı ve defalarca teyit ettiği gibi, Çözüm’ün beraberinde, tek egemenliğe, tek uluslararası kimliğe ve tek vatandaşlığa sahip yeniden birleşmiş, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyonu getirmesi gerektiğini yeniden vurgulamak istiyoruz. Bu yakınlaşmalar, Kıbrıs sorununun barışçıl çözümü yolundaki en değerli varlığını temsil etmektedir.

Üçüncü tarafların müdahalesinden arınmış yeniden birleşmiş bir ülke ve gelecek nesiller için barışçıl bir gelecek için, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlanan siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona ulaşmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız. Yeniden birleşmiş barışçıl bir Kıbrıs, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunabilir. Böylece, üç ülke Doğu Akdeniz'de ve daha geniş alanda bir işbirliği modeli ve bir barış köprüsü oluşturabilir. Biz Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olarak bu ortak vizyonu paylaşıyor ve ülkemizin yeniden birleşmesi için ifade ettiğimiz ortak irademize saygı duyulmasını talep ediyoruz.

Kıbrıslı Rumlar ve Türkler, yeniden birleşmeye giden ortak yol üzerinde birlikte yürüyor ve her türden bölünmeye yol açacak tüm önerileri reddediyorlar. Birlikte yürümek, başarının özüdür!

Etkinliğe destek veren örgütlerin listesi (alfabetik olarak):

Active Citizens - Ενεργοί Πολίτες Actor's branch-SIDIKEK PEO AKEL - Progressive Party of the Working People Anatropi Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74 Association of Historical Dialogue and Research Association of Turkish Cypriot Artists and Authors Athletic-Cultural Youth Association " Peace and Friendship" Australian Peace Initiative for Cyprus (Bi-Communal) Avli - Αυλή BARAKA Cultural Group Barış ve Demokrasi İnisiyatifi Bağımsızlık Yolu Bi-communal Choir For Peace in Cyprus Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can Bi-communal Kyrenia Initiative Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN CTP - REPUBLICAN TURKISH PARTY CTP Youth Customs Workers Trade Union - GÜÇ-SEN Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES Cypriotism Movement Cypriots' Voice Cyprus Academic Dialogue Cyprus Association of Social Psychology Cyprus Natural Coastline - Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association Cyprus Publishers Association - KYa B Cyprus Reunification Movement Cyprus Song Association - KIBHAD Cyprus Sustainability Institute Cyprus Turkish Building Contractors Association Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS Cyprus Turkish Teachers Trade Union - KTÖS Cyprus Writer's Union Cyprus Youth Platform Dayanışma - Solidarity Eastern Mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN EDON EL-SEN EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN Enorasis sociocultural club Epilogi Limassol cultural movement Famagusta for Cyprus Famagusta for Cyprus Youth Famagusta Initiative Famagusta Our Town Feminist ATÖLYE Friends of Cyprus GAT -Gender Advisory Team German-Cypriot Forum Girne Düşünce Derneği Hade! Hands across the Divide HASDER HAZINE-SEN Home for Cooperation IKME Sociopolitical Studies Institute INVEST IN EDUCATION İskele Citizens Initiative KIBRIS TEK YURT HEP BiRLiKTE- ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΛOΙ ΜΑΖΙ KISA – Action for Equality, Support, Antiracism KLIIR Kontea Heritage Foundation Larnaca for Solution - Reunification Movement Left Wing Limassol Civil İnitiative - Solution-Reunification-Peace MAGEM Movement for a Federal Cyprus Municipal Workers Trade Union - BES New Cyprus Association New Cyprus Party YKP New Internationalist Left NGO Support Centre OPEK - Association for Social Reform Pancyprian Federation of Trade Unions PEO Pancyprian Peace Council Peace & Solidarity Initiative with Cyprus (P.E.A.K) Peace Association PEACE DECISION - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ People's Peace Platform for Unıted Cyprus (London) POGO Post Research Institute Proodeftiki Primary School Teachers movement Proodeftiki Secondary School Teachers movement Proodeftiki Student Association Proodeftiki Technical Schools Publishers Trade Union - BASIN-SEN Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ Sispirosi Atakton - Συσπείρωση Ατάκτων Socialist İnitiative Socialist Party of Cyprus Sol hareket Spirithkia -Σπιριθκιά State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN Stop the War Coalition Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation TDP - SOCIAL DEMOCRATIC PARTY TDP Youth The Management Centre of the Mediterranean Third Community Forum TKP Turkish Cypriot Association for Democracy (London) Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS TÜRK-SEN Unite Cyprus Now! United Cyprus Party BKP United Cyprus Platform of the Overseas Cypriots United Democrats Youth organization United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform We want Federation Left Movement - Αριστερή Κίνηση Θέλουμε Ομοσπονδία