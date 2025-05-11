“Federasyon çözümü için desteğimizi sürdüreceğiz”

Metsola’dan Hristodulidis’in “2026’nın Schengen yılı olması” talebine destek

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in davetlisi olarak Kıbrıs’a günübirlik ziyaret gerçekleştirdi, AP olarak Schengen’e üyelik çabalarında Kıbrıs’ın yanında olacakları mesajını verdi.

Fileleftheros’un haberine göre Metsola ve Hristodulidis Kıbrıs Cumhuriyeti Başkalık Sarayı’nda görüştü ve ardından basına açıklama yaptı. Hristodulidis 2026’nın, Kıbrıs için Schengen yılı olması için çok çalıştıklarını söyledi, Metsola ise AP olarak bu çabasında Kıbrıs’ın yanında olacakları sözünü verdi.

Metsola’nın ziyaretinin, Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığını devralmasına 8 ay kala gerçekleşmekte olduğuna dikkat çeken Hristodulidis “onurlu, bizi daha otonom bir AB için daha çok bütünleşmeye götürecek sonuca odaklı bir başkanlık için sıkı çalışıyoruz. AP’nin hayati önemde rolü var ve başarılı bir dönem başkanlığı için birlikte çalışacağımızdan eminim.” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, “AB’nin Kıbrıs sorununda da başarıya ulaşılması için oynayacak çok önemli rolü olduğunu” savundu ve ezelden beridir Kıbrıs Cumhuriyeti’ne verdiği destek için Metsola’ya teşekkür etti.

Roberta Metsola ise ziyaretinin, Kıbrıs’a ve liderliğine ve birlikte çalışabilecekleri parlak geleceğe bağlılık mesajı olduğunu belirtti. Geçen yıl Kıbrıslı Rumların AP seçim sürecine daha çok katıldığını hatırlatan Metsola “Avrupa düzeyinde çözümler bulunabilir. Kıbrıs ve vatandaşları AB’nin kopmaz parçasıdır.” dedi. Hristuodulidis’e AP’nin desteğini teyit eden ve “Kıbrıs sorununu çözme çabalarından” dolayı teşekkür eden Metsola “BM himayesinde iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çözümü için size desteğimizi sürdüreceğiz.” ifadesini kullandı.

Haravgi ise Hristodulidis ve Metsola’nın AB günü dolayısıyla Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum üniversite ve örgün eğitim öğrencileri ve Ada genelinden örgüt temsilcilerinin katıldığı “Your Europe, Your Future: A dialogue with Youth” isimli etkinlikte konuşma yaptığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis “Kıbrıs sorununda yıllar sonra hareketliliği AB’nin yardımıyla başardık” iddiasında bulunduğu konuşmasında “uzlaşmaz” olarak nitelediği Türk tavrı sebebiyle zorluklar yaşadıklarını ancak buna rağmen “Kıbrıs’ı yeniden birleştirme” çabalarına bağlı kaldıklarını savundu. Hristodulidis gerek Metsola’nın gerekse AP’nin “vatanı birleştirme” çabasında Kıbrıs Rum tarafına gösterdiği dostluğa ve desteğe teşekkür de etti.