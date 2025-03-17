“Federal çözüm, sadece Kıbrıs Halklarının değil, tüm bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir”

CTP Kadın Örgütü & CTP Gençlik Örgütü, Cenevre'de gerçekleşecek zirvenin önemine vurgu yaptı.

Açıklamada, “Uluslararası toplumun ve ilgili tüm tarafların, Kıbrıs'ın federal çözümü konusunda daha fazla destek ve katkı sağlaması, sadece Kıbrıs halklarının değil, tüm bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Yarım asırdan fazla bir süredir bölünmüşlüğe mahkûm edilen yurdumuz Kıbrıs'ın kadınları ve gençleri olarak Cenevre'de gerçekleşen zirvenin, hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından ciddi bir fırsat sunduğunu düşünmekteyiz. Kıbrıs sorununun iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüme kavuşmasının, savaş yorgunu bölgemize olduğu kadar, ülkemize de güven, istikrar ve barış getireceğinin bilinciyle, tarafları çözüm yönünde irade koymaya davet ediyoruz.

Bölünmüşlüğün yarattığı ekonomik, siyasi ve sosyal problemler, bugün en çok biz gençleri ve kadınları etkilemektedir. Kendi yurdunda yaşayabilmek için mücadele eden bizlerin, ülkedeki siyasi çözümsüzlükten dolayı ağır ekonomik sorunlarla baş etmek ve göç etmek zorunda kaldığı inkâr edilemez bir gerçektir. Geleceğimizin önüne çekilmiş barikatları aşarak, eşit, adil ve kalıcı bir barış için tüm tarafların inisiyatif almaları, bir seçenek değil, Kıbrıs'ı yurt bilen her bir birey için bir gerekliliktir.

Kıbrıs'ı yurt bilen ve bu adada yaşamak için mücadele eden herkesin, haklarını, kimliklerini ve özgürlüklerini güvence altına alan Federal Çözüm, hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların eşit temsili ve yönetim hakkını güvence altına alan yegane çözüm modelidir. Kıbrıs Sorununun federal bir çözüme kavuşması, halklar arasında sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliklerini teşvik etmek yanında, toplumsal endişeleri giderecek, karşılıklı güveni tesis edecek ve kalıcı barışın temelini oluşturacak bir adım olacaktır.

Bugün, Kıbrıs sorununun çözümü için atılacak her adım, geçmişten dersler alarak daha güçlü bir geleceğe yürümek anlamına gelmek yanında, geçmişte yaşanan acıların üstesinden gelinerek, ortak bir geleceğin inşa edilmesine yardımcı olacaktır.

Uluslararası toplumun ve ilgili tüm tarafların, Kıbrıs'ın federal çözümü konusunda daha fazla destek ve katkı sağlaması, sadece Kıbrıs halklarının değil, tüm bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir.