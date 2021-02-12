"Federal çözüm için çalışmaya devam edeceğiz"

Sol Hareket, BM parametreleri temelinde erken federal çözüm ve bu doğrultuda en geniş iş birliği için çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Crans Montana zirvesinde bilerek heba edilen çözüm fırsatı sonrası, her iki taraftaki çözüm karşıtlarının federal çözüm ve federal çözümün yol haritasını teşkil eden Guterres çerçevesini yok etmeye yönelik çabalarını sürdürdüklerini savundu.

Önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi beklenen 5’li konferans öncesi her iki taraftaki çözüm güçlerinin koordine olarak erken federal çözüm yönünde harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Korkmazhan, “Her iki taraftaki federal çözüm karşıtları karşısında, federal çözümden yana tüm Kıbrıslılar ve tüm kesimler önümüzdeki süreçte güçlerini birleştirmek ve federal çözüm mücadelesini büyütme sorumluluğu ile karşı karşıya bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.