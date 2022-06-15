Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) 28 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi. Fed politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkardı.

Böylelikle Fed 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

Karar metninde Fed, yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönme konusunda güçlü bir taahhüde sahip olduğuna vurgu yaptı.